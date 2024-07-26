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Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов

Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов

За неделю силы ПВО сбили украинский вертолет, 10 ракет ATACMS и более 600 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T16:17

2024-07-26T16:17

2024-07-26T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За неделю силы ПВО сбили украинский вертолет, 10 ракет ATACMS и более 600 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.Кроме того, за неделю российские силы ПВО уничтожили девять французских управляемых авиационных бомб Hammer, 36 американских реактивных снарядов HIMARS и 623 беспилотных летательных аппарата.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28464 БПЛА, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне над Крымом силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника и уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMSАрмия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки PatriotВ плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ

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россия, новости сво, потери всу , украина, пво, министерство обороны рф