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Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
За неделю силы ПВО сбили украинский вертолет, 10 ракет ATACMS и более 600 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T16:17
2024-07-26T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За неделю силы ПВО сбили украинский вертолет, 10 ракет ATACMS и более 600 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.Кроме того, за неделю российские силы ПВО уничтожили девять французских управляемых авиационных бомб Hammer, 36 американских реактивных снарядов HIMARS и 623 беспилотных летательных аппарата.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28464 БПЛА, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, накануне над Крымом силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника и уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMSАрмия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки PatriotВ плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
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россия, новости сво, потери всу , украина, пво, министерство обороны рф
Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
Системы ПВО России за неделю сбили украинский вертолет Ми-8 и 623 беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За неделю силы ПВО сбили украинский вертолет, 10 ракет ATACMS и более 600 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две тактические ракеты "Точка-У", - отметили в ведомстве.
Кроме того, за неделю российские силы ПВО уничтожили девять французских управляемых авиационных бомб Hammer, 36 американских реактивных снарядов HIMARS и 623 беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28464 БПЛА, 556 зенитных ракетных комплексов, 16684 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Как сообщалось, накануне над Крымом силы ПВО сбили
четыре вражеских беспилотника и уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера.
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