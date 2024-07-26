https://crimea.ria.ru/20240726/armiya-rossii-unichtozhila-sem-gradov-i-dve-puskovye-ustanovki-patriot-1139145000.html

Армия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки Patriot

Армия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки Patriot - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Армия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки Patriot

За прошедшую неделю Вооруженные силы России уничтожили две пусковые установки с радиолокационной станцией зенитного ракетного комплекса Patriot, а также... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T15:53

2024-07-26T15:53

2024-07-26T15:53

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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поставки западного оружия украине

patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю Вооруженные силы России уничтожили две пусковые установки с радиолокационной станцией зенитного ракетного комплекса Patriot, а также несколько реактивных систем залпового огня и зенитный ракетных комплексов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удары наносились российской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.В течение недели ВС РФ нанесли также 33 групповых удара по военным объектам на территории Украины. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению пороха, производству и ремонту бронетанковой техники. В плен российским военнослужащим за неделю сдались более 60 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Натовская техника не спасает: потери ВСУ растутУдаром "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в ХарьковеЗарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, patriot (зенитный ракетный комплекс)