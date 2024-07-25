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Натовская техника не спасает: потери ВСУ растут

Натовская техника не спасает: потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Натовская техника не спасает: потери ВСУ растут

За сутки ВСУ потеряли еще 2025 боевиков, два склада с боеприпасами, а также технику и вооружение, в том числе западного производства. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T14:12

2024-07-25T14:12

2024-07-25T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли еще 2025 боевиков, два склада с боеприпасами, а также технику и вооружение, в том числе западного производства. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ в четверг. На северном направлении отражены шесть контратак противника, уничтожены 235 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие производства США, а также станция радиоэлектронной разведки "Хортица-М". На западной линии ВС РФ улучшили положение по переднему краю. Уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ. Противник потерял 460 военнослужащих, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдан", гаубицу "Мста-Б", а также станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". На центральном участке отражены семь контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли 410 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, два пикапа, гаубицу и пушку "Рапира". На востоке уничтожены еще 125 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, танк, самоходная артиллерийская установка "Акация", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Был уничтожен и полевой склад с боеприпасами. На южном фронте российские военнослужащие уничтожили 680 украинских военнослужащих. Противник потерял танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, американские гаубицы и польскую артиллерийскую установку Krab. Также средствами российской ПВО сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 52 беспилотных летательных аппарата, из которых 26 вне зоны спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разгромили пункт базирования морских дронов ВСУЗарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в ХарьковеУкраина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконна

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