https://crimea.ria.ru/20240916/v-moskve-20-letniy-voditel-sbil-dvukh-detey-na-perekhode---odin-umer-1140390350.html

В Москве 20-летний водитель сбил двух детей на переходе - один умер

В Москве 20-летний водитель сбил двух детей на переходе - один умер - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Москве 20-летний водитель сбил двух детей на переходе - один умер

Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T22:05

2024-09-16T22:05

2024-09-16T22:07

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.Уточняется, что в настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.Водителю автомобиля 20 лет, уточнили в прокуратуре столицы.Столичный следственный комитет сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель автомобиля задержан."По данному факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240914/pyanyy-voditel-nasmert-sbil-dvukh-devochek-podrostkov-v-chuvashii-1140339471.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дтп, москва, происшествия, дети, гаи, прокуратура москвы, ск рф (следственный комитет российской федерации)