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В Москве 20-летний водитель сбил двух детей на переходе - один умер
В Москве 20-летний водитель сбил двух детей на переходе - один умер - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Москве 20-летний водитель сбил двух детей на переходе - один умер
Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T22:05
2024-09-16T22:05
2024-09-16T22:07
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происшествия
дети
гаи
прокуратура москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.Уточняется, что в настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.Водителю автомобиля 20 лет, уточнили в прокуратуре столицы.Столичный следственный комитет сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель автомобиля задержан."По данному факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, дтп, москва, происшествия, дети, гаи, прокуратура москвы, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Москве 20-летний водитель сбил двух детей на переходе - один умер
В Москве 20-летний водитель сбил двух детей на переходе - один ребенок скончался на месте
22:05 16.09.2024 (обновлено: 22:07 16.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
"По предварительной информации, на Планерной улице в районе дома №9 водитель автомобиля "Тойота" на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика и девочку. В результате дорожной аварии 13-летний мальчик скончался на месте, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Водителю автомобиля 20 лет, уточнили в прокуратуре столицы.
Столичный следственный комитет сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель автомобиля задержан.
"По данному факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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