https://crimea.ria.ru/20240728/nad-nizhegorodskoy-oblastyu-sbity-dva-drona-vsu-1139173523.html
Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
Утром в воскресенье украинские боевики попытались атаковать Нижегородскую область при помощи дронов. Атака отражена российскими силами ПВО около 7:00, сообщили... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T09:39
2024-07-28T09:39
2024-07-28T09:39
нижегородская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
обстрелы всу
пво
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fe319b0ffa149ddd37039b554241e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье украинские боевики попытались атаковать Нижегородскую область при помощи дронов. Атака отражена российскими силами ПВО около 7:00, сообщили в Минобороны.В ночь на 29 июля над Курской и Белгородской областями сбиты семь беспилотников.В Курском районе в результате загорелись три резервуара на нефтебазе. С огнем борются 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Повреждены жилые дома в двух населенных пунктах, в Судже ранена женщина.
нижегородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e805228e4bb1841eb9b60220ec82e253.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, обстрелы всу, пво, новости, министерство обороны рф
Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
Два беспилотника сбиты силами ПВО над Нижегородской областью – Минобороны