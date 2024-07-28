https://crimea.ria.ru/20240728/nad-nizhegorodskoy-oblastyu-sbity-dva-drona-vsu-1139173523.html

Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ

Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ

Утром в воскресенье украинские боевики попытались атаковать Нижегородскую область при помощи дронов. Атака отражена российскими силами ПВО около 7:00, сообщили... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T09:39

2024-07-28T09:39

2024-07-28T09:39

нижегородская область

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

обстрелы всу

пво

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье украинские боевики попытались атаковать Нижегородскую область при помощи дронов. Атака отражена российскими силами ПВО около 7:00, сообщили в Минобороны.В ночь на 29 июля над Курской и Белгородской областями сбиты семь беспилотников.В Курском районе в результате загорелись три резервуара на нефтебазе. С огнем борются 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Повреждены жилые дома в двух населенных пунктах, в Судже ранена женщина.

нижегородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, обстрелы всу, пво, новости, министерство обороны рф