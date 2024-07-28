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Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
Утром в воскресенье украинские боевики попытались атаковать Нижегородскую область при помощи дронов. Атака отражена российскими силами ПВО около 7:00, сообщили... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T09:39
2024-07-28T09:39
нижегородская область
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
обстрелы всу
пво
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье украинские боевики попытались атаковать Нижегородскую область при помощи дронов. Атака отражена российскими силами ПВО около 7:00, сообщили в Минобороны.В ночь на 29 июля над Курской и Белгородской областями сбиты семь беспилотников.В Курском районе в результате загорелись три резервуара на нефтебазе. С огнем борются 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Повреждены жилые дома в двух населенных пунктах, в Судже ранена женщина.
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Новости
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РИА Новости Крым
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нижегородская область, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, обстрелы всу, пво, новости, министерство обороны рф
Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ

Два беспилотника сбиты силами ПВО над Нижегородской областью – Минобороны

09:39 28.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье украинские боевики попытались атаковать Нижегородскую область при помощи дронов. Атака отражена российскими силами ПВО около 7:00, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области", - сказано в сообщении.
В ночь на 29 июля над Курской и Белгородской областями сбиты семь беспилотников.
В Курском районе в результате загорелись три резервуара на нефтебазе. С огнем борются 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Повреждены жилые дома в двух населенных пунктах, в Судже ранена женщина.
 
Нижегородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьОбстрелы ВСУПВОНовостиМинистерство обороны РФ
 
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