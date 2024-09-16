https://crimea.ria.ru/20240916/shest-naselennykh-punktov-v-krymu-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1140384665.html

Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Крыма и Севастополя остались без света. Об этом сообщают местные энергетические предприятия. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T19:03

2024-09-16T19:03

2024-09-16T19:03

крым

энергосистема крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

новости

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СИМЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Крыма и Севастополя остались без света. Об этом сообщают местные энергетические предприятия.В городском округе Феодосия без электричества остались потребители поселка Орджоникидзе.По информации "Крымэнерго", на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.На ликвидацию технологического нарушения направлена оперативно-выездная бригада.Ранее Telegram-канал мэра города Галины Огневой со ссылкой на Алуштинский РЭС "Крымэнерго" сообщал, что в Алуште в связи с аварией на сетях энергоснабжения без электричества осталось несколько улиц. Обесточены два социально-значимых объекта – школа и детский сад.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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