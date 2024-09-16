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Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Крыма и Севастополя остались без света. Об этом сообщают местные энергетические предприятия. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T19:03
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крым
энергосистема крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
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СИМЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Крыма и Севастополя остались без света. Об этом сообщают местные энергетические предприятия.В городском округе Феодосия без электричества остались потребители поселка Орджоникидзе.По информации "Крымэнерго", на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.На ликвидацию технологического нарушения направлена оперативно-выездная бригада.Ранее Telegram-канал мэра города Галины Огневой со ссылкой на Алуштинский РЭС "Крымэнерго" сообщал, что в Алуште в связи с аварией на сетях энергоснабжения без электричества осталось несколько улиц. Обесточены два социально-значимых объекта – школа и детский сад.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, энергосистема крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости
Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии

Шесть населенных пунктов в Крыму и Севастополе остались без света из-за аварии

19:03 16.09.2024
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Из-за аварии на электросетях шесть населенных пунктов Крыма и Севастополя остались без света. Об этом сообщают местные энергетические предприятия.
"Аварийное отключение в населенных пунктах городского округа Ялты: Санаторное, Олива, Форос", - говорится в сообщении Telegram-канала "Крымэнерго".
В городском округе Феодосия без электричества остались потребители поселка Орджоникидзе.
По информации "Крымэнерго", на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

"16 сентября произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители сел Тыловое и Орлиное", - сообщает Telegram-канал энергопредприятия региона.

На ликвидацию технологического нарушения направлена оперативно-выездная бригада.
Ранее Telegram-канал мэра города Галины Огневой со ссылкой на Алуштинский РЭС "Крымэнерго" сообщал, что в Алуште в связи с аварией на сетях энергоснабжения без электричества осталось несколько улиц. Обесточены два социально-значимых объекта – школа и детский сад.
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КрымЭнергосистема КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости
 
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