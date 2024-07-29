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ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиков - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиков
ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиков - РИА Новости Крым, 29.07.2024
ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиков
Потери украинских войск за сутки составили до 1885 боевиков, также уничтожены вооружения, техника и склады боеприпасов, сообщает в понедельник Минобороны... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T14:49
2024-07-29T14:49
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили до 1885 боевиков, также уничтожены вооружения, техника и склады боеприпасов, сообщает в понедельник Минобороны России.На северном направлении отражены пять контратак, уничтожены свыше 220 военнослужащих ВСУ, два танка, турецкая боевая бронированная машина Kirpi, три пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze-2000, пушка "Гиацинт-Б", гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.На западе ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки. Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, американский бронетранспортер М113, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.На южном фронте заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены две контратаки. Потери противника - до 570 военнослужащих, три автомобиля, американская САУ Paladin, гаубицы М777 "Мста-Б", три гаубицы Д-30, три орудия Д-20 и одно британское L-119. Также разбиты станция РЭБ "Анклав-Н" и пять полевых складов с боеприпасами.На восточной линии улучшено положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, две британские гаубицы FH-70 и американскую М198.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 85 боевиков, боевая машина пехоты, пять автомобилей, две гаубицы М777, станция РЭБ "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.На центральном участке отражены восемь контратак, уничтожены до 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе американская Bradley, пять автомобилей, гаубицу М777, две гаубицы Д-30, противотанковая пушка "Рапира" и, как сообщалось, освобожден населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция или смерть: в США предупредили ЗеленскогоМинус 1930 боевиков за сутки: ВСУ продолжают терять людей и техникуРоссийские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиков

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки составили до 1885 боевиков

14:49 29.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили до 1885 боевиков, также уничтожены вооружения, техника и склады боеприпасов, сообщает в понедельник Минобороны России.
На северном направлении отражены пять контратак, уничтожены свыше 220 военнослужащих ВСУ, два танка, турецкая боевая бронированная машина Kirpi, три пикапа, немецкая САУ Panzerhaubitze-2000, пушка "Гиацинт-Б", гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.
На западе ВС РФ улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки. Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, американский бронетранспортер М113, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.
На южном фронте заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены две контратаки. Потери противника - до 570 военнослужащих, три автомобиля, американская САУ Paladin, гаубицы М777 "Мста-Б", три гаубицы Д-30, три орудия Д-20 и одно британское L-119. Также разбиты станция РЭБ "Анклав-Н" и пять полевых складов с боеприпасами.
На восточной линии улучшено положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, танк, пять автомобилей, две британские гаубицы FH-70 и американскую М198.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 85 боевиков, боевая машина пехоты, пять автомобилей, две гаубицы М777, станция РЭБ "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
На центральном участке отражены восемь контратак, уничтожены до 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе американская Bradley, пять автомобилей, гаубицу М777, две гаубицы Д-30, противотанковая пушка "Рапира" и, как сообщалось, освобожден населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиУкраина
 
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