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Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T13:34
2024-07-28T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны, также российские бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное ДНР и отразили три контратаки штурмовых групп противника.Потери ВСУ на данном направлении составили 385 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены две реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две гаубицы Д-30, две пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Накануне под контроль российских сил перешло Лозоватское в ДНР.23 июля российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. 21 июля российская группировка "Запад" взяла под контроль Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкорУничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделюВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

13:34 28.07.2024 (обновлено: 13:51 28.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.

По данным Минобороны, также российские бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное ДНР и отразили три контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ на данном направлении составили 385 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены две реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две гаубицы Д-30, две пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Накануне под контроль российских сил перешло Лозоватское в ДНР.
23 июля российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. 21 июля российская группировка "Запад" взяла под контроль Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР.
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