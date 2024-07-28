https://crimea.ria.ru/20240728/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-1139178303.html

Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе

Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T13:34

2024-07-28T13:34

2024-07-28T13:51

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138994300_0:225:3240:2048_1920x0_80_0_0_9811b4d4c1459ab03d98af5ad8f3193a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны, также российские бойцы нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное ДНР и отразили три контратаки штурмовых групп противника.Потери ВСУ на данном направлении составили 385 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены две реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две гаубицы Д-30, две пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Накануне под контроль российских сил перешло Лозоватское в ДНР.23 июля российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. 21 июля российская группировка "Запад" взяла под контроль Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкорУничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделюВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе