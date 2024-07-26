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Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю

Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю

С 20 по 26 июля военнослужащие армии России освободили три населенных пункта, уничтожили более 50 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники. Потери ВСУ РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T16:38

2024-07-26T16:38

2024-07-26T16:38

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. С 20 по 26 июля военнослужащие армии России освободили три населенных пункта, уничтожили более 50 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники. Потери ВСУ убитыми и ранеными составили 13 825 боевиков.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника. Украинские боевики потеряли до 1385 военнослужащих, 54 единицы техники и три полевых склада с боеприпасами.Группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области. В результате напряженных боев ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих и 82 единицы техники.В ходе контрбатарейной борьбы в течение недели поражены 36 орудий полевой артиллерии, уничтожено восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов."Южная" группировка войск освободила село Ивано-Дарьевка ДНР. Потери противника на этом направлении составили до 4640 боевиков и 75 единиц техники. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. За неделю на данном направлении потери противника составили до 2525 военнослужащих.Кроме того, было уничтожено 69 единиц боевой и автомобильной техники. Поражено девять полевых складов боеприпасов.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи. В результате действий группировки противник за неделю потерял до 835 военнослужащих и более шестидесяти единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" в течение недели наносили поражение восьми бригадам противника. Потери ВСУ составили до 800 военнослужащих, 82 единицы техники и шесть полевых складов с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Натовская техника не спасает: потери ВСУ растутУдаром "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в ХарьковеЗарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове

донецкая народная республика (днр)

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