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Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю
Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю
С 20 по 26 июля военнослужащие армии России освободили три населенных пункта, уничтожили более 50 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники. Потери ВСУ РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T16:38
2024-07-26T16:38
2024-07-26T16:38
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. С 20 по 26 июля военнослужащие армии России освободили три населенных пункта, уничтожили более 50 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники. Потери ВСУ убитыми и ранеными составили 13 825 боевиков.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника. Украинские боевики потеряли до 1385 военнослужащих, 54 единицы техники и три полевых склада с боеприпасами.Группировка войск "Запад" освободила населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области. В результате напряженных боев ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих и 82 единицы техники.В ходе контрбатарейной борьбы в течение недели поражены 36 орудий полевой артиллерии, уничтожено восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов."Южная" группировка войск освободила село Ивано-Дарьевка ДНР. Потери противника на этом направлении составили до 4640 боевиков и 75 единиц техники. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. За неделю на данном направлении потери противника составили до 2525 военнослужащих.Кроме того, было уничтожено 69 единиц боевой и автомобильной техники. Поражено девять полевых складов боеприпасов.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи. В результате действий группировки противник за неделю потерял до 835 военнослужащих и более шестидесяти единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" в течение недели наносили поражение восьми бригадам противника. Потери ВСУ составили до 800 военнослужащих, 82 единицы техники и шесть полевых складов с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Натовская техника не спасает: потери ВСУ растутУдаром "Искандер-М" уничтожены цеха бронетанкового завода в ХарьковеЗарубежные инструкторы и боевики уничтожены ударом "Искандера" в Харькове
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю
Армия России за неделю уничтожила 13 825 боевиков ВСУ и 50 складов с боеприпасами
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. С 20 по 26 июля военнослужащие армии России освободили три населенных пункта, уничтожили более 50 полевых складов боеприпасов и сотни единиц техники. Потери ВСУ убитыми и ранеными составили 13 825 боевиков.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника. Украинские боевики потеряли до 1385 военнослужащих, 54 единицы техники и три полевых склада с боеприпасами.
Группировка войск "Запад"
освободила населенные пункты Розовка
Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее
Харьковской области. В результате напряженных боев ВСУ потеряли до 3640 военнослужащих и 82 единицы техники.
В ходе контрбатарейной борьбы в течение недели поражены 36 орудий полевой артиллерии, уничтожено восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов.
"Южная" группировка войск
освободила село Ивано-Дарьевка
ДНР. Потери противника на этом направлении составили до 4640 боевиков и 75 единиц техники. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. За неделю на данном направлении потери противника составили до 2525 военнослужащих.
Кроме того, было уничтожено 69 единиц боевой и автомобильной техники. Поражено девять полевых складов боеприпасов.
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи. В результате действий группировки противник за неделю потерял до 835 военнослужащих и более шестидесяти единиц техники.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" в течение недели наносили поражение восьми бригадам противника. Потери ВСУ составили до 800 военнослужащих, 82 единицы техники и шесть полевых складов с боеприпасами.
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