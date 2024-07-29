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Капитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Капитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского
Капитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Капитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского
У Владимира Зеленского осталось только два пути урегулирования конфликта – "капитуляция или смерть", заявил бывший аналитик Центрального разведывательного... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T07:46
2024-07-29T07:46
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. У Владимира Зеленского осталось только два пути урегулирования конфликта – "капитуляция или смерть", заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Джонсон констатировал, что украинские войска в ходе специальной военной операции несут колоссальные потери, которые во много раз больше потерь российской армии. При этом власти РФ внутри страны не сталкиваются с политическими беспорядками."Российская армия продолжает наступать и с каждым днем освобождает все больше территорий. Она уничтожает огромное количество украинских военных и большое количество военных берет в плен ", - добавил экс-аналитик ЦРУ.23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.Он также напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН на прошлой неделе заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорахБез России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент ЧехииЗеленский допустил возможность переговоров с Путиным
https://crimea.ria.ru/20240122/u-ssha-est-ubiystvennyy-kompromat-na-zelenskogo--naryshkin-1134373441.html
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украина, владимир зеленский, сша, политика, мнения, новости сво
Капитуляция или смерть: в США предупредили Зеленского

Урегулированием конфликта на Украине станет капитуляция Киева – экс-аналитик ЦРУ Джонсон

07:46 29.07.2024
 
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. У Владимира Зеленского осталось только два пути урегулирования конфликта – "капитуляция или смерть", заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"У него (Зеленского – ред.) осталось два пути: либо это (политическое урегулирование конфликта – ред.), либо смерть. Да, он пытается найти политическое урегулирование. Все просто: это капитуляция", – приводит его словам РИА Новости.
Джонсон констатировал, что украинские войска в ходе специальной военной операции несут колоссальные потери, которые во много раз больше потерь российской армии. При этом власти РФ внутри страны не сталкиваются с политическими беспорядками.
"Российская армия продолжает наступать и с каждым днем освобождает все больше территорий. Она уничтожает огромное количество украинских военных и большое количество военных берет в плен ", - добавил экс-аналитик ЦРУ.
23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.
Он также напомнил, что препятствием для переговоров, помимо вопроса легитимности Зеленского, остается и законодательный запрет Киева на какие-либо контакты с российской стороной.
Помощник президента России Николай Патрушев отметил, что заявления официальных лиц киевского режима и западных стран о переговорах с Москвой являются тактической уловкой с целью обеспечить передышку для ВСУ.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН на прошлой неделе заявил, что киевский режим уже не получит ничего лучше выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным мирных предложений и ни при каких условиях не получит передышку на поле боя.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, но там на законодательном уровне ввели на них запрет. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
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