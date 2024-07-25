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Без России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент Чехии
Без России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент Чехии - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Без России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент Чехии
Договариваться о мире на Украине без участия России и Китая не имеет смысла. Об этом в интервью агентству ЧТК заявил чешский лидер Петр Павел, пишет РИА... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T14:36
2024-07-25T14:36
2024-07-25T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Договариваться о мире на Украине без участия России и Китая не имеет смысла. Об этом в интервью агентству ЧТК заявил чешский лидер Петр Павел, пишет РИА Новости.Как отметил Павел, Пекину следует выполнять ту роль, к которой он стремится. "Это означает, что он важный глобальный игрок, которым он, несомненно, является в экономике, в финансах, но он не является таковым, например, в политике обеспечения мира", - считает Павел.Как заявляло ранее МО КНР, Пекин продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, при этом страны НАТО подливают масло в огонь и не упускают возможности нажиться на военных действиях.23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.По мнению политолога Андрея Никифорова, заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы попытаться получить дополнительное финансирование.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский допустил возможность переговоров с ПутинымКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией – мнение"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах
https://crimea.ria.ru/20240725/v-kremle-rasskazali-o-raznykh-variantakh-peregovorov-s-ukrainoy-1139121214.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, чехия, китай, россия, политика, украина, переговоры
Без России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент Чехии
Без России и Китая переговоры по Украине бессмысленны – президент Чехии
14:36 25.07.2024 (обновлено: 14:53 25.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Договариваться о мире на Украине без участия России и Китая не имеет смысла. Об этом в интервью агентству ЧТК заявил чешский лидер Петр Павел, пишет РИА Новости.
"Без присутствия России и Китая за столом (переговоров) действительно будет невозможно достичь никаких мирных переговоров", - заявил президент Чехии.
Как отметил Павел, Пекину следует выполнять ту роль, к которой он стремится.
"Это означает, что он важный глобальный игрок, которым он, несомненно, является в экономике, в финансах, но он не является таковым, например, в политике обеспечения мира", - считает Павел.
Как заявляло ранее МО КНР, Пекин продвигает мирные переговоры для решения украинского кризиса, при этом страны НАТО подливают масло в огонь и не упускают возможности нажиться на военных действиях.
23 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Китай заявил, что Украина готова вести переговоры
с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.
Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что сам по себе посыл МИД Украины "идет в унисон" с позицией Москвы
, но здесь "важны детали", поэтому следует дождаться дальнейших разъяснений этой позиции Киева.
По мнению политолога Андрея Никифорова, заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы попытаться получить
дополнительное финансирование.
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