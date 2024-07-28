https://crimea.ria.ru/20240728/minus-1930-boevikov-za-sutki-vsu-prodolzhayut-teryat-lyudey-i-tekhniku-1139179892.html

Минус 1930 боевиков за сутки: ВСУ продолжают терять людей и технику

Минус 1930 боевиков за сутки: ВСУ продолжают терять людей и технику - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Минус 1930 боевиков за сутки: ВСУ продолжают терять людей и технику

Совокупные потери украинских войск за прошедшие сутки в зоне СВО составили порядка 1930 боевиков, также ВСУ лишились 15 складов боеприпасов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T14:46

2024-07-28T14:46

2024-07-28T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Совокупные потери украинских войск за прошедшие сутки в зоне СВО составили порядка 1930 боевиков, также ВСУ лишились 15 складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области. Также российские военные за сутки отразили две контратаки. Потери противника составили до 205 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Табаевка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы противника в районе Торского ДНР.Украинские войска потеряли до 540 боевиков, бронетранспортер Stryker и 16 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777, самоходные артиллерийские установки Krab и "Богдана", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожены восемь складов боеприпасов ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и бригады специального назначения "Азов"* в районах Курахово, Катериновки, Константиновки, Серебрянки и Верхнекаменского ДНР.Потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Paladin, гаубицы М777, М198, FH-70, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, за сутки уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики.Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное ДНР Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих и пять автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Новодаровки Запорожской области.Противник потерял до 140 боевиков, бронетранспортер М113, пять автомобилей, гаубицу FH-70 и орудие Д-20. Также за сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две гаубицы М777, два орудия Д-20 и гаубица Д-30, а также склад боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкорУничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделюВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области

харьковская область

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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