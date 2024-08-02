https://crimea.ria.ru/20240802/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-5-sel-v-dnr-1139323270.html

Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР

Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T16:36

2024-08-02T16:36

2024-08-02T16:36

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.В свою очередь подразделения группировок войск "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.27 июля Минобороны РФ сообщило о взятии подразделениями группировки войск "Центр" под контроль населенного пункта Лозоватское в ДНР.28 июля российские войска освободили Прогресс и Евгеновку, 29 июля – село Волчье в ДНР.30 июля российские военные освободили населенный пункт Ленинское.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами пораженияПоставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), новости