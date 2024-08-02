Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240802/gruppirovka-voysk-tsentr-za-nedelyu-osvobodila-5-sel-v-dnr-1139323270.html
Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР
Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T16:36
2024-08-02T16:36
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139323407_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_4f010fc76470dedc4ff8f9f93981f064.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.В свою очередь подразделения группировок войск "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.27 июля Минобороны РФ сообщило о взятии подразделениями группировки войск "Центр" под контроль населенного пункта Лозоватское в ДНР.28 июля российские войска освободили Прогресс и Евгеновку, 29 июля – село Волчье в ДНР.30 июля российские военные освободили населенный пункт Ленинское.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами пораженияПоставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139323407_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c92575c90ac1ca9c284e34d254d83f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), новости
Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР

Войска группировки войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР

16:36 02.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В свою очередь подразделения группировок войск "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.
27 июля Минобороны РФ сообщило о взятии подразделениями группировки войск "Центр" под контроль населенного пункта Лозоватское в ДНР.
28 июля российские войска освободили Прогресс и Евгеновку, 29 июля – село Волчье в ДНР.
30 июля российские военные освободили населенный пункт Ленинское.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин
Армия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения
Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%
Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты ATACMS и суббоеприпасы
17:37Семь погибших: в Нижнем Тагиле под завалами дома нашли тело мужчины - МЧС
17:21Американская техника горит: ВСУ лишились трех установок Patriot за неделю
17:02Киев потерял более 13 тысяч военных за неделю боев в зоне СВО
16:46Судмедэкспертов в Севастополе подозревают в коррупции - Следком
16:36Группировка войск "Центр" за неделю освободила 5 сел в ДНР
16:29Шестой погибший: в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело ребенка
16:2711 групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожили на Украине
16:17В Севастополе устанавливают бетонные укрытия от ракетных атак
16:16В Севастополе восстановлено движение по проспекту Генерала Острякова
16:06В Севастополе взорвут фугасную часть упавшей на высотку ракеты ATACMS
16:01В Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквере
15:47Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - СК
15:18Взрывы в Севастополе: уничтожили часть ракеты ATACMS после атаки ВСУ
15:10Между Россией и Украиной: четыре семьи воссоединились после разлуки
14:50В Крыму умершая от жары рыба может появляться на стихийных рынках
14:23Расплескалась синева: в Симферополе отмечают День ВДВ
14:01В Севастополе громко: МЧС уничтожает суббоеприпасы и части ракеты ATACMS
13:47Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии
13:37"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на Севастополь
Лента новостейМолния