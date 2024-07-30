https://crimea.ria.ru/20240730/boytsa-gruppirovki-tsentr-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1139225434.html
Бойцы группировки "Центр" освободили еще один населенный пункт в ДНР
Бойцы группировки "Центр" освободили еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Бойцы группировки "Центр" освободили еще один населенный пункт в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны во вторник. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T13:12
2024-07-30T13:12
2024-07-30T14:31
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны во вторник.Нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское ДНР.Бойцы "Центра" отразили шесть контратак штурмовых групп четырех механизированных, одной пехотной т одной десантно-штурмовой бригад ВСУ. "Противник потерял 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в ведомстве.Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР.Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, взятие под контроль российскими войсками сел Ивано-Дарьевка и Лозоватское приблизило освобождение Северска и Красноармейска. По данным Минобороны России, Ивано-Дарьевка была освобождена 23 июля, Лозоватское - 27 июля.
https://crimea.ria.ru/20240729/kapitulyatsiya-ili-smert-v-ssha-predupredili-zelenskogo-1139185647.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости
Бойцы группировки "Центр" освободили еще один населенный пункт в ДНР
ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское в ДНР
13:12 30.07.2024 (обновлено: 14:31 30.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны во вторник.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - сказано в сообщении.
Нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское ДНР.
Бойцы "Центра" отразили шесть контратак штурмовых групп четырех механизированных, одной пехотной т одной десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Противник потерял 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30", - уточнили в ведомстве.
Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР.
Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, взятие под контроль российскими войсками сел Ивано-Дарьевка и Лозоватское приблизило освобождение Северска и Красноармейска. По данным Минобороны России, Ивано-Дарьевка была освобождена
23 июля, Лозоватское
- 27 июля.