https://crimea.ria.ru/20240801/postavki-bronezaschity-na-front-uvelicheny-na-86-1139300849.html

Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%

Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86% - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%

Поставки бронезащиты в зону ведения спецоперации за год выросли на 86%, вещевого имущества – на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T21:19

2024-08-01T21:19

2024-08-01T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Поставки бронезащиты в зону ведения спецоперации за год выросли на 86%, вещевого имущества – на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам торжественного собрания в честь Дня Тыла в штабе материально-технического обеспечения ВС РФ.При этом уточняется, что на 95% легкобронированной техники и частично на автомобильной технике установлены средства радиоэлектронной борьбы, комплекты дополнительной защиты и средства снижения заметности. Доставку материальных средств на передовую осуществляют с использованием инновационных подходов, с использованием грузовых квадрокоптеров и наземных роботизированных платформ.В ходе собрания военнослужащим вручены государственные и ведомственные награды, от благотворительного фонда Святого мученика Вонифатия в дар личному составу переданы икона и ковчег с частицей святых мощей покровителя войск МТО преподобного Иосифа Волоцкого, добавили в пресс-службе.В зону специальной военной операции ранее доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты, сообщали в пресс-службе Ростеха.Читайте также на РИА Новости Крым:Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войскаБроня крепка и танки наши быстры: как в Крыму ремонтируют технику для СВОРостех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), вооруженные силы россии, новости