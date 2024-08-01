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Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86% - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%
Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86% - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%
Поставки бронезащиты в зону ведения спецоперации за год выросли на 86%, вещевого имущества – на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T21:19
2024-08-01T21:20
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Поставки бронезащиты в зону ведения спецоперации за год выросли на 86%, вещевого имущества – на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам торжественного собрания в честь Дня Тыла в штабе материально-технического обеспечения ВС РФ.При этом уточняется, что на 95% легкобронированной техники и частично на автомобильной технике установлены средства радиоэлектронной борьбы, комплекты дополнительной защиты и средства снижения заметности. Доставку материальных средств на передовую осуществляют с использованием инновационных подходов, с использованием грузовых квадрокоптеров и наземных роботизированных платформ.В ходе собрания военнослужащим вручены государственные и ведомственные награды, от благотворительного фонда Святого мученика Вонифатия в дар личному составу переданы икона и ковчег с частицей святых мощей покровителя войск МТО преподобного Иосифа Волоцкого, добавили в пресс-службе.В зону специальной военной операции ранее доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты, сообщали в пресс-службе Ростеха.Читайте также на РИА Новости Крым:Эшелоны танков отправлены с Уралвагонзавода в российские войскаБроня крепка и танки наши быстры: как в Крыму ремонтируют технику для СВОРостех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО
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министерство обороны рф, новости сво, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), вооруженные силы россии, новости
Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%

Поставки бронезащиты в зону спецоперации за год увеличены на 86% - Минобороны

21:19 01.08.2024 (обновлено: 21:20 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Поставки бронезащиты в зону ведения спецоперации за год выросли на 86%, вещевого имущества – на 40%. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам торжественного собрания в честь Дня Тыла в штабе материально-технического обеспечения ВС РФ.
"Только за последний год объемы поставок вещевого имущества увеличены на 40%, средств индивидуальной бронезащиты – на 86%, военных приборов – на 20%", – цитирует пресс-службе замглавы российского военного ведомства Андрея Булыгу.
При этом уточняется, что на 95% легкобронированной техники и частично на автомобильной технике установлены средства радиоэлектронной борьбы, комплекты дополнительной защиты и средства снижения заметности. Доставку материальных средств на передовую осуществляют с использованием инновационных подходов, с использованием грузовых квадрокоптеров и наземных роботизированных платформ.
"Адаптированная к условиям СВО система воинских перевозок непрерывно и в полном объеме удовлетворяет потребности войск. Организовано непрерывное и оперативное восстановление техники с привлечением бригад предприятий промышленности, курсантов академии и студентов военных учебных центров", – отметил заместитель Министра обороны РФ.
В ходе собрания военнослужащим вручены государственные и ведомственные награды, от благотворительного фонда Святого мученика Вонифатия в дар личному составу переданы икона и ковчег с частицей святых мощей покровителя войск МТО преподобного Иосифа Волоцкого, добавили в пресс-службе.
В зону специальной военной операции ранее доставлена новая партия военной техники с дополнительной системой защиты, сообщали в пресс-службе Ростеха.
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