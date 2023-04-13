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Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО
Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО
Тульский завод "Октава" (входит в госкорпорацию Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег", обеспечивающих надежную защиту от осколочных... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T10:14
2023-04-13T10:14
сво
ростех
бронежилет
армия и флот
вооруженные силы россии
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Тульский завод "Октава" (входит в госкорпорацию Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег", обеспечивающих надежную защиту от осколочных снарядов и пуль и при этом не сковывающих движения. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха."Оберег" выдерживает попадание как пистолетных патронов (I класс защиты), так и бронебойных пулеметных патронов Б32 (V класс).Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, имеет открытые и закрытые подсумки для боекомплекта и других элементов амуниции. Новые бронежилет весит 9,1 кг. Вес равномерно распределен и умеренно нагружает позвоночник. Пластины расположены таким образом, что защищают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность, уточнили в госкорпорации.По словам заместителя гендиректора Ростеха Александра Назарова, российские военнослужащие уже испытали новые бронежилеты в боевых условиях. Отмечается, что конструкторы разрабатывали "Оберег" совместно с военными, участвующими в СВО. В результате получилась качественная и удобная амуниция, надежно защищающая от осколочных снарядов и пуль.Кроме того, новые бронежилеты испытали на полигонах.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе швейное предприятие перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и стало производить бронежилеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создали новую двойную броню для военной техникиШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииПартия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска
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РИА Новости Крым
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96
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сво, ростех, бронежилет, армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, новости
Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО

Ростех запустил производство бронежилетов "Оберег" с надежной защитой от осколков и пуль

10:14 13.04.2023
 
© rostec.ruРостех запустил производство штурмовых бронежилетов повышенного класса защиты
Ростех запустил производство штурмовых бронежилетов повышенного класса защиты
© rostec.ru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Тульский завод "Октава" (входит в госкорпорацию Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег", обеспечивающих надежную защиту от осколочных снарядов и пуль и при этом не сковывающих движения. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
"Элементы "Оберега" изготавливаются из арамидной ткани, нагрудная часть оснащается керамической плитой класса Бр5, спину защищает плита с баллистическим пакетом класса Бр5. Кроме того, все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещенные во влагозащитные чехлы", - говорится в сообщении.
"Оберег" выдерживает попадание как пистолетных патронов (I класс защиты), так и бронебойных пулеметных патронов Б32 (V класс).
Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, имеет открытые и закрытые подсумки для боекомплекта и других элементов амуниции. Новые бронежилет весит 9,1 кг. Вес равномерно распределен и умеренно нагружает позвоночник. Пластины расположены таким образом, что защищают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность, уточнили в госкорпорации.
По словам заместителя гендиректора Ростеха Александра Назарова, российские военнослужащие уже испытали новые бронежилеты в боевых условиях. Отмечается, что конструкторы разрабатывали "Оберег" совместно с военными, участвующими в СВО. В результате получилась качественная и удобная амуниция, надежно защищающая от осколочных снарядов и пуль.
Кроме того, новые бронежилеты испытали на полигонах.
"Оберег" успешно испытан и готов к серийному производству. Сейчас мы готовы выпускать до двух тысяч бронежилетов в квартал с планами увеличить объемы поставок до 7,5 тысячи изделий в квартал", – сказал Назаров.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе швейное предприятие перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и стало производить бронежилеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома республики.
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СВОРостехБронежилетАрмия и флотВооруженные силы РоссииОружиеНовости
 
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