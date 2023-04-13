https://crimea.ria.ru/20230413/rostekh-nachal-vypuskat-bronezhilety-vysokogo-klassa-zaschity-dlya-nuzhd-svo-1128151545.html

Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО

Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО

Тульский завод "Октава" (входит в госкорпорацию Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег", обеспечивающих надежную защиту от осколочных... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T10:14

2023-04-13T10:14

2023-04-13T10:14

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Тульский завод "Октава" (входит в госкорпорацию Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег", обеспечивающих надежную защиту от осколочных снарядов и пуль и при этом не сковывающих движения. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха."Оберег" выдерживает попадание как пистолетных патронов (I класс защиты), так и бронебойных пулеметных патронов Б32 (V класс).Бронежилет оснащен дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, имеет открытые и закрытые подсумки для боекомплекта и других элементов амуниции. Новые бронежилет весит 9,1 кг. Вес равномерно распределен и умеренно нагружает позвоночник. Пластины расположены таким образом, что защищают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность, уточнили в госкорпорации.По словам заместителя гендиректора Ростеха Александра Назарова, российские военнослужащие уже испытали новые бронежилеты в боевых условиях. Отмечается, что конструкторы разрабатывали "Оберег" совместно с военными, участвующими в СВО. В результате получилась качественная и удобная амуниция, надежно защищающая от осколочных снарядов и пуль.Кроме того, новые бронежилеты испытали на полигонах.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе швейное предприятие перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и стало производить бронежилеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создали новую двойную броню для военной техникиШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииПартия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, ростех, бронежилет, армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, новости