https://crimea.ria.ru/20221116/partiya-novykh-istrebiteley-su-34-postupila-v-rossiyskie-voyska-1125399586.html

Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска

Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска

Российские авиастроители передали Вооруженным силам партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T16:23

2022-11-16T16:23

2022-11-16T16:23

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские авиастроители передали Вооруженным силам партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации, сообщила пресс-служба правительства России.Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков."Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса – расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции – ритмично выполняются. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику", – сказал он.Фронтовой бомбардировщик Су-34 составит основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Модернизированный Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что дает возможность увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания.

https://crimea.ria.ru/20221116/v-voyska-rf-otpravlena-partiya-rszo-tornado-g-i-tornado-s--rostekh-1125397941.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине