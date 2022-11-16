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Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска
Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска
Российские авиастроители передали Вооруженным силам партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T16:23
2022-11-16T16:23
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские авиастроители передали Вооруженным силам партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации, сообщила пресс-служба правительства России.Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков."Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса – расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции – ритмично выполняются. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику", – сказал он.Фронтовой бомбардировщик Су-34 составит основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Модернизированный Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что дает возможность увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания.
https://crimea.ria.ru/20221116/v-voyska-rf-otpravlena-partiya-rszo-tornado-g-i-tornado-s--rostekh-1125397941.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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армия и флот, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
Партия новых истребителей Су-34 поступила в российские войска

Правительство России: очередная партия новых самолетов Су-34 поступила в войска

16:23 16.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские авиастроители передали Вооруженным силам партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации, сообщила пресс-служба правительства России.
"Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы. Работа ведется в рамках решений Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил, возникающих в ходе проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении.
Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков.
"Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса – расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции – ритмично выполняются. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику", – сказал он.
РСЗО Торнадо - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:59
В войска РФ отправлена партия РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – "Ростех"
Фронтовой бомбардировщик Су-34 составит основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Модернизированный Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что дает возможность увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания.
 
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