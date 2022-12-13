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В Крыму ателье стало производить бронежилеты - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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В Крыму ателье стало производить бронежилеты
В Крыму ателье стало производить бронежилеты - РИА Новости Крым, 13.12.2022
В Крыму ателье стало производить бронежилеты
В Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и стало производить... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T16:15
2022-12-13T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и стало производить бронежилеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома республики.Отмечается, что Ирина намерена расширять ассортимент и наращивать производственные мощности. Среди ее целей и увеличение объемов производства трикотажа (на 20%), в том числе армейского. В планах превысить прежние лимиты в 10 тыс. штук изделий в месяц, то есть наладить производство в крупных объемах.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей, в частности более 7 тысяч бронежилетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке Как севастопольцы помогают бойцам СВО Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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сво, симферополь, общество, армия и флот, новости крыма, новости, крым
В Крыму ателье стало производить бронежилеты

В Симферополе ателье по пошиву одежды стало производить бронежилеты

16:15 13.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму ателье стало производить бронежилеты
В Крыму ателье стало производить бронежилеты - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и стало производить бронежилеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома республики.
"Индивидуальный предприниматель Ирина Чинченко, работающая в сфере легкой промышленности, перестроила работу ателье по пошиву трикотажной одежды под актуальные потребности органов правопорядка новых регионов и начала производство бронежилетов, подсумок, антирикошетных подкладок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Ирина намерена расширять ассортимент и наращивать производственные мощности. Среди ее целей и увеличение объемов производства трикотажа (на 20%), в том числе армейского. В планах превысить прежние лимиты в 10 тыс. штук изделий в месяц, то есть наладить производство в крупных объемах.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей, в частности более 7 тысяч бронежилетов.
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