https://crimea.ria.ru/20221213/v-krymu-atele-stalo-proizvodit-bronezhilety-1125854028.html

В Крыму ателье стало производить бронежилеты

В Крыму ателье стало производить бронежилеты - РИА Новости Крым, 13.12.2022

В Крыму ателье стало производить бронежилеты

В Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и стало производить... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T16:15

2022-12-13T16:15

2022-12-13T16:15

сво

симферополь

общество

армия и флот

новости крыма

новости

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125852420_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_57cb20866ea33963a593e7af065d1d69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и стало производить бронежилеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпрома республики.Отмечается, что Ирина намерена расширять ассортимент и наращивать производственные мощности. Среди ее целей и увеличение объемов производства трикотажа (на 20%), в том числе армейского. В планах превысить прежние лимиты в 10 тыс. штук изделий в месяц, то есть наладить производство в крупных объемах.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей, в частности более 7 тысяч бронежилетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке Как севастопольцы помогают бойцам СВО Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, симферополь, общество, армия и флот, новости крыма, новости, крым