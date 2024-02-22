https://crimea.ria.ru/20240222/bronya-krepka-i-tanki-nashi-bystry-kak-v-krymu-remontiruyut-tekhniku-dlya-svo-1135138163.html

Броня крепка и танки наши быстры: как в Крыму ремонтируют технику для СВО

Броня крепка и танки наши быстры: как в Крыму ремонтируют технику для СВО - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Броня крепка и танки наши быстры: как в Крыму ремонтируют технику для СВО

Максимально быстро и качественно отремонтировать военную технику и вернуть ее на поле боя – главная задача базирующегося в Крыму ремонтного подразделения... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T05:00

2024-02-22T05:00

2024-02-22T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Максимально быстро и качественно отремонтировать военную технику и вернуть ее на поле боя – главная задача базирующегося в Крыму ремонтного подразделения. Опытные слесари, механики и сварщики работают круглосуточно и дают вторую жизнь боевым машинам, получившим повреждения в зоне СВО. Здесь проводят ремонты средней и высокой степени сложности практически всех образцов техники – от "УАЗов" и "КамАЗов" до самоходных артиллерийских установок и танков. Машины даже с самыми серьезными повреждениями здесь восстанавливают не дольше трех суток.Ничего невозможного нетНуждающаяся в ремонте техника поступает в подразделение сразу с передовой. Наиболее распространенные повреждения – в результате подрыва на минах и попадания вражеских дронов. Работающие здесь специалисты – обычные солдаты. Но за время проведения СВО их квалификация достигла такого уровня, что машины после этой починки становятся практически как новенькие.Командир заверяет: для работающих здесь спецов нет ничего невозможного. Если машина полностью не выгорела, ее восстанавливают и потом отправляют на "прогон". Испытывают ходовую часть, электронику, связь, а также систему управления огнем, производя гидровыстрел. Для этого в ствол вставляют специальный пыж, заряд и заливают жидкость. Это позволяет проверить работу механизмов орудия. Кроме того, на отремонтированных танках и БТРах механики усиливают дополнительную защиту."Ставим на машинах противодронные козырьки и сетки, полностью "обвариваем" броней. Козырьки очень серьезно помогают. Изначально мы их ставили поверх башни, потому что раньше противник старался бить дронами именно туда. Но сейчас приноровились попадать в двигатели, поэтому моторные отсеки мы тоже защищаем. Самое главное – чтобы ребята наши были живы и здоровы, а "железо" мы всегда починим", – говорит "Армата".Один танк привозили на базу триждыКомандир ремонтной роты вспоминает случай, когда один и тот же танк попадал к ним на ремонт трижды. В первый раз у машины были проблемы с ходовой частью, потом вышел из строя двигатель, а на третий раз было прямое попадание в башню. К счастью, все члены экипажа живы и здоровы.Случалось иметь дело и с трофейной техникой, захваченной у противника. Так, например, рота ремонтировала украинский танк Т-64, на котором, по словам командира, "не было живого места". Но специалисты отремонтировали и ходовую часть, и двигатель, и систему управления огнем. Восстановленный танк успешно прошел испытания и теперь выполняет задачи в зоне СВО в составе российской группировки. С ремонтом иностранной трофейной техники здесь пока не сталкивались, но очень хотелось бы посмотреть ради профессионального любопытства, как устроены немецкие танки Leopard или американские БМП Bradley, признается "Армата".Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня >>Сейчас в подразделении на ремонте стоят 10 танков и восемь БМП. Практически все машины, которые поступают сюда, возвращаются в строй. С поставками запчастей никаких проблем нет, все привозят вовремя. Более того, для изготовления некоторых деталей и запчастей базу оснастили отечественным 3D-принтером. В основном на нем печатают запчасти из резины и пластика – прокладки для двигателей и радиаторов, фары, подфарники, детали под насосы и многое другое. За сутки принтер может изготовить девять комплектов деталей."Я просто сделал свою работу"Недавно в подразделение на ремонт поступила бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), предназначенная для эвакуации застрявшей и поврежденной техники. Совсем недавно двух членов ее экипажа наградили Орденами Мужества и еще одного – медалью "За отвагу". Бойцы под покровом ночи эвакуировали с поля боя пятерых раненых сослуживцев, попавших в окружение. Находясь под обстрелом, они погрузили товарищей на "броню" и вывезли к своим.Один из членов экипажа по имени Антон, кавалер Ордена Мужества, на своих плечах вытащил двух раненых бойцов. Его БРЭМ должна была вытащить из воронки в лесополосе колесную бронированную машину с ранеными бойцами. Когда прибыли на место, машину вытащить не удалось – у нее оторвались крюки, и зацепить трос было не за что. Решение нужно было принимать молниеносно – боевики обстреливали бойцов из миномета и пытались атаковать дронами. "Трехсотых" быстро погрузили на БРЭМ. Последним был раненый осколком в ногу военный. До этого он пять часов просидел в холоде, пока отстреливался. Антон его закинул на "броню" и пошел за тросом, но в этот момент машина уехала, чтобы не попасть под огонь врага."На меня просто не успели посмотреть. Я спрятался за бронемашину, которую мы пытались вытащить. Улучив время, пока не было обстрела, я побежал по колее, не отступая ни на сантиметр, чтобы не нарваться на мину. Потом начался обстрел. Залег в колее. К счастью, не задело. Пробежал метров сто, услышал голос: "братан, спаси!". Обернулся, увидел того военного, которого я закинул на БРЭМ. Видимо, пацаны не успели его подтянуть. Сначала он болтался сзади, потом упал, но ухватился за трос, и еще метров сто его протащило по земле. Я взял его на "горбушку" (на плечи – ред.) и понес", - вспоминает парень.Не считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронт >>Раненый оказался опытным офицером. Он подсказывал Антону, что нужно делать, когда над ними свистели дроны. Тот в свою очередь растирал ему раненую ногу, чтобы избежать гангрены. Антон тащил раненого офицера около 300 метров, дальше передвигались ползком до первого опорного пункта. Там ему дали пластмассовые санки, на которых боец доставил "трехсотого" до пункта эвакуации.Оба спасенных военных живы. Сам Антон героем себя не считает – говорит, просто сделал свою работу, подавив страх и вспомнив все то, чему его учили на подготовке.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что новогоКак ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в КрымуВойна и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"

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