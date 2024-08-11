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В Киеве уличили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

В Киеве уличили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 11.08.2024

В Киеве уличили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Вторжение ВСУ на территорию Курской области превращает помощь западных "партнеров" в содействие захвату российских территорий. Таким образом Владимир Зеленский... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T17:22

2024-08-11T17:22

2024-08-11T17:23

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ на территорию Курской области превращает помощь западных "партнеров" в содействие захвату российских территорий. Таким образом Владимир Зеленский пытается обеспечить собственное выживание, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский."Судя по всему, в ОП и сами не знают, для чего эта авантюра, и к чему она приведет – поэтому и молчат там, где обычно уже машут трусами со сцены. … Вторжение в Курскую область превращает помощь партнеров в помощь для захвата территории РФ", - написал он в Telegram-канале.Отсюда, по мнению нардепа, осторожная реакция Вашингтона на происходящее, запрос на уточнение планов и консультации.Дубинский уверен, что команда нынешней киевской власти не дееспособна, она не решает системно ни одной экономической, социальной или оборонной задачи страны."Простейший пример – эвакуация из Сумской области, где ведется контр-pr-наступление. План власти – вывезти 20 тыс. человек. Подготовлено ли что-то для этого, для этих людей? Нет. Как долго мы говорим об опасности для Сумского региона? Больше года", - приводит пример депутат.Стабильность государству обеспечивает внешнее управление. Объемы зарплат и социальных пособий определяют западные союзники, задача украинской власти - лишь обеспечить мобилизацию, подчеркнул парламентарий."Основой стабильности государства является пресловутое "внешнее управление" союзников, которые точно подсчитали, сколько денег надо на з/п бюджетникам и соцвыплаты – и дают их, чтобы люди не умерли с голода. Они же – удерживают курс, следят за объемами воровства и не дают в обиду своих", - отмечает он.Согласно последним данным Миноборны РФ, украинские подразделения в Курской области несут большие потери. Подразделения группировки войск "Север" и прибывшие им на помощь резервы остановили продвижение мобильных групп противника в районе сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь и в Беловском районе. За сутки потери ВСУ на территории Курской области составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, в том числе семь танков и три бронетранспортера Stryker.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье Курской области покинули еще 8 тысяч человекТри пусковые установки Patriot уничтожены на УкраинеВ Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом

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украина, владимир зеленский, россия, нато, верховная рада украины, мнения, политика, в мире, новости, обстрелы курской области, новости сво