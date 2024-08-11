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Приграничье Курской области покинули еще 8 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Приграничье Курской области покинули еще 8 тысяч человек
Приграничье Курской области покинули еще 8 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Приграничье Курской области покинули еще 8 тысяч человек
Приграничные районы Курской области за сутки покинули около восьми тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России по итогам брифинга, который прошел... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T15:24
2024-08-11T15:24
курская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
гуманитарная помощь
эвакуация
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Приграничные районы Курской области за сутки покинули около восьми тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России по итогам брифинга, который прошел в информационном центре оперштаба области.В область постоянно прибывают грузы с гуманитарной помощью. В воскресенье еще пять автоколонн колонн привезут палатки, постельные принадлежности и другое оборудование для работы ПВР."В круглосуточном режиме организована всесторонняя информационная поддержка граждан по вопросам временного отселения, размещения в ПВР, получения гуманитарной помощи, поиска родных и иным мерам поддержки", - добавили спасатели.В МЧС также напомнили, что в связи с действующим в регионе режимом ЧС представители малого и среднего предпринимательства из Курской области могут обратиться за реструктуризацией кредитов или займов. Соответствующие рекомендации Банка России будут действовать до конца 2024 года.Кроме того, в связи с введением в Курской области ЧС федерального характера жители региона могут приостановить платежи по потребительским и ипотечным кредитам или займам.10 августа в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины был введен режим КТО. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, допускается применение таких мер, как проверка документов, освобождение определенных участков местности, контроль телефонных переговоров и т.п.Днем ранее в МЧС сообщили, что со времени наступления ВСУ на территорию Курской области приграничные районы покинули 76 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны69 раненых в Курской области мирных жителей находятся в стационареСитуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властей
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курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, гуманитарная помощь, эвакуация, новости, россия
Приграничье Курской области покинули еще 8 тысяч человек

За сутки из Курской области эвакуировали еще восемь тысяч человек – МЧС

15:24 11.08.2024
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваЛюди в пункте временного размещения в Курской области
Люди в пункте временного размещения в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Приграничные районы Курской области за сутки покинули около восьми тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России по итогам брифинга, который прошел в информационном центре оперштаба области.

"За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 8 тысяч человек. В пунктах временного размещения (ПВР) находится около 6 тысяч граждан, необходимый резерв свободных мест имеется", - сказал официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.

В область постоянно прибывают грузы с гуманитарной помощью. В воскресенье еще пять автоколонн колонн привезут палатки, постельные принадлежности и другое оборудование для работы ПВР.
"В круглосуточном режиме организована всесторонняя информационная поддержка граждан по вопросам временного отселения, размещения в ПВР, получения гуманитарной помощи, поиска родных и иным мерам поддержки", - добавили спасатели.
В МЧС также напомнили, что в связи с действующим в регионе режимом ЧС представители малого и среднего предпринимательства из Курской области могут обратиться за реструктуризацией кредитов или займов. Соответствующие рекомендации Банка России будут действовать до конца 2024 года.
Кроме того, в связи с введением в Курской области ЧС федерального характера жители региона могут приостановить платежи по потребительским и ипотечным кредитам или займам.
10 августа в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины был введен режим КТО. На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, допускается применение таких мер, как проверка документов, освобождение определенных участков местности, контроль телефонных переговоров и т.п.
Днем ранее в МЧС сообщили, что со времени наступления ВСУ на территорию Курской области приграничные районы покинули 76 тысяч человек.
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Курская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоГуманитарная помощьЭвакуацияНовостиРоссия
 
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