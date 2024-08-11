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69 раненых в Курской области мирных жителей находятся в стационаре - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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69 раненых в Курской области мирных жителей находятся в стационаре
69 раненых в Курской области мирных жителей находятся в стационаре - РИА Новости Крым, 11.08.2024
69 раненых в Курской области мирных жителей находятся в стационаре
На лечении в условиях стационара сейчас находится 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших во время атаки ВСУ на Курскую область. Такие данные озвучил РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T12:39
2024-08-11T12:47
обстрелы курской области
курская область
минздрав рф
михаил мурашко
здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. На лечении в условиях стационара сейчас находится 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших во время атаки ВСУ на Курскую область. Такие данные озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.По его словам, 11 пациентов продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме."Одиннадцать пациентов, в том числе четверо детей продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы", - сказал он.Непосредственно в Курской области продолжает работу сводная бригада специалистов ФЦМК Минздрава России.9 августа глава российского минздрава сообщал, что в медицинских учреждениях находится 55 пациентов, пострадавших во время атаки ВСУ на Курскую область. Из них 12 жителей остаются в тяжелом состоянии.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Сообщалось, что в результате нападения на приграничье пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют - на данный момент из региона выехали 76 тысяч жителей. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники.На территории Курской, Брянской и Белгородской областей был введен режим контртеррористической операции.Читайте также на РИА Новости Крым:В слободе Белая Курской области нет боевых столкновений – властиКолонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
https://crimea.ria.ru/20240811/situatsiya-v-slobode-belaya-kurskoy-oblasti-seychas--nachalas-evakuatsiya-1139512236.html
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Новости
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обстрелы курской области, курская область, минздрав рф, михаил мурашко, здравоохранение в россии, общество, новости
69 раненых в Курской области мирных жителей находятся в стационаре

В стационарах находится 69 пострадавших от атаки ВСУ в Курской области пациентов - Мурашко

12:39 11.08.2024 (обновлено: 12:47 11.08.2024)
 
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Пациент в больнице. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. На лечении в условиях стационара сейчас находится 69 человек, в том числе восемь детей, пострадавших во время атаки ВСУ на Курскую область. Такие данные озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

"На стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей", - цитирует министра агентство.

По его словам, 11 пациентов продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
"Одиннадцать пациентов, в том числе четверо детей продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы", - сказал он.
Непосредственно в Курской области продолжает работу сводная бригада специалистов ФЦМК Минздрава России.
9 августа глава российского минздрава сообщал, что в медицинских учреждениях находится 55 пациентов, пострадавших во время атаки ВСУ на Курскую область. Из них 12 жителей остаются в тяжелом состоянии.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области, информировали в Минобороны. Сообщалось, что в результате нападения на приграничье пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей.
Людей эвакуируют - на данный момент из региона выехали 76 тысяч жителей. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники.
На территории Курской, Брянской и Белгородской областей был введен режим контртеррористической операции.
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