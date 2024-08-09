https://crimea.ria.ru/20240809/8-detey-i-47-vzroslykh-ostayutsya-v-statsionare-posle-atak-na-kurskuyu-oblast-1139488529.html

8 детей и 47 взрослых остаются в стационаре после атак на Курскую область

8 детей и 47 взрослых остаются в стационаре после атак на Курскую область - РИА Новости Крым, 09.08.2024

8 детей и 47 взрослых остаются в стационаре после атак на Курскую область

55 раненных при атаках украинских боевиков на Курскую область проходят лечение в стационаре. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T18:12

2024-08-09T18:12

2024-08-09T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. 55 раненных при атаках украинских боевиков на Курскую область проходят лечение в стационаре. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области сейчас - последние данные МинобороныВ Курскую область переброшена дополнительная военная техникаВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧС

https://crimea.ria.ru/20240809/v-kursk-postupaet-gumanitarnaya-pomosch-iz-raznykh-regionov-rossii-1139476366.html

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михаил мурашко, минздрав рф, общество, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, курская область, новости