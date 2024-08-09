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В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
Глава МЧС России Александр Куренков распорядился направить дополнительные силы и средства Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T17:10
2024-08-09T17:11
курская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
безопасность
обстрелы курской области
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков распорядился направить дополнительные силы и средства Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как указали в министерстве, сотрудники ведомства помогут населению эвакуироваться на безопасные территории и в пункты временного размещения. Пиротехники МЧС будут обследовать и разминировать территории.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курскую область переброшена дополнительная военная техникаСу-34 ударили по личному составу и военной технике ВСУ в Курской областиВ Курск поступает гуманитарная помощь из разных регионов России
https://crimea.ria.ru/20240809/obstanovka-v-kurskoy-oblasti-priznana-chs-federalnogo-masshtaba-1139474945.html
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РИА Новости Крым
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курская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, безопасность, обстрелы курской области, происшествия, новости
В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС

В Курскую область дополнительно направлены 80 спасателей и пиротехников – МЧС России

17:10 09.08.2024 (обновлено: 17:11 09.08.2024)
 
© МЧС РоссииВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Глава МЧС России Александр Куренков распорядился направить дополнительные силы и средства Тульского спасательного центра ведомства в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В регион следует дополнительная группировка сил и средств Тульского спасательного центра ведомства. В ее составе 80 специалистов, в том числе пиротехники, и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
Как указали в министерстве, сотрудники ведомства помогут населению эвакуироваться на безопасные территории и в пункты временного размещения. Пиротехники МЧС будут обследовать и разминировать территории.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
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Курская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Александр КуренковБезопасностьОбстрелы Курской областиПроисшествияНовости
 
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