В Курск поступает гуманитарная помощь из разных регионов России
В Курск поступает гуманитарная помощь из других регионов РФ - Смирнов
12:20 09.08.2024 (обновлено: 12:21 09.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Курске развернут гуманитарный склад, куда уже поступили сотни тонн продуктов питания и предметов первой необходимости из других регионов страны. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам встречи с руководителем исполкома "Народного фронта" Михаилом Кузнецовым.
"Народный фронт" Ростова-на-Дону передал более тысячи продуктовых и гигиенических наборов, одежду и обувь. "Народный фронт" Белгородской области – 3,6 тыс продуктовых и 200 санитарных наборов. Партнеры "Народного фронта" передали более ста тонн продуктов, волонтеры уже загрузили их на склад", - сообщил Смирнов.
По его словам, в течение дня ожидается еще не менее пяти поставок продуктов долгосрочного хранения общим весом около 100 тонн. Дополнительно подготовлены генераторы, бутилированная вода и лекарства, продолжается эвакуация людей.
О сборе и отправке гуманитарной помощи ранее сообщили в Крыму и Севастополе.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек напали на Курскую область с целью захвата участка территории Суджанского района. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
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