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В Курск поступает гуманитарная помощь из разных регионов России

В Курск поступает гуманитарная помощь из разных регионов России - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Курск поступает гуманитарная помощь из разных регионов России

В Курске развернут гуманитарный склад, куда уже поступили сотни тонн продуктов питания и предметов первой необходимости из других регионов страны. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T12:20

2024-08-09T12:20

2024-08-09T12:21

курская область

обстрелы курской области

россия

новости

алексей смирнов

гуманитарная помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Курске развернут гуманитарный склад, куда уже поступили сотни тонн продуктов питания и предметов первой необходимости из других регионов страны. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам встречи с руководителем исполкома "Народного фронта" Михаилом Кузнецовым.По его словам, в течение дня ожидается еще не менее пяти поставок продуктов долгосрочного хранения общим весом около 100 тонн. Дополнительно подготовлены генераторы, бутилированная вода и лекарства, продолжается эвакуация людей. О сборе и отправке гуманитарной помощи ранее сообщили в Крыму и Севастополе. 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек напали на Курскую область с целью захвата участка территории Суджанского района. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области сейчас - данные МинобороныОбстановка в Курской области признана ЧС федерального масштабаМобильную связь в Курской области сделали бесплатной на время ЧС

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курская область, обстрелы курской области, россия, новости, алексей смирнов, гуманитарная помощь