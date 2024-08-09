https://crimea.ria.ru/20240809/mobilnuyu-svyaz-v-kurskoy-oblasti-sdelali-besplatnoy-na-vremya-chs-1139474548.html

Мобильную связь в Курской области сделали бесплатной на время ЧС

Мобильную связь в Курской области сделали бесплатной на время ЧС - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Мобильную связь в Курской области сделали бесплатной на время ЧС

В восьми районах Курской области связь и мобильный интернет для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе до окончания режима ЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T11:06

2024-08-09T11:06

2024-08-09T11:08

курская область

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В восьми районах Курской области связь и мобильный интернет для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе до окончания режима ЧС. Об этом сообщили Минцифры РФ. По данным Минцифры, бесплатно можно будет звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС-сообщения. Такая услуга будет действовать в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах. С 7 августа на территории Курской области введен режим ЧС после атаки ВСУ. 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей.Покинувшие дома жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 1,8 миллиарда рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье. Такое решение было принято в ходе межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым: На Курской АЭС усилены меры безопасности Число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область выросло до 31 Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей

https://crimea.ria.ru/20240808/chislo-ranenykh-v-kurskom-prigraniche-udvoilos--situatsiya-v-regione-1139468309.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, мобильная связь, новости, минцифры рф