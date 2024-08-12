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Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.На прошлой неделе подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР. 29 июля российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинПоставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

19:05 12.08.2024 (обновлено: 19:12 12.08.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
"12 августа подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР. 29 июля российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР.
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