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Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T19:05
2024-08-12T19:05
2024-08-12T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.На прошлой неделе подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР. 29 июля российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинПоставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
19:05 12.08.2024 (обновлено: 19:12 12.08.2024)