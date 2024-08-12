https://crimea.ria.ru/20240812/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-lisichnoe-v-dnr-1139548864.html

Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T19:05

2024-08-12T19:05

2024-08-12T19:12

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132627378_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7247d748e033db978571c19e42617d54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.На прошлой неделе подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР. 29 июля российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинПоставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости