https://crimea.ria.ru/20240918/popytka-zakhvata-ofisov-wildberries-v-moskve--est-ranenye-1140434020.html
Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые
Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые
В среду группа людей попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В результате ранения получили три человека, сообщила гендиректор и основательница... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T13:26
2024-09-18T13:26
2024-09-18T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду группа людей попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В результате ранения получили три человека, сообщила гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в Telegram.Бакальчук назвала события неудачной попыткой рейдерского захвата и призвала правоохранительные органы взять на контроль эту ситуацию.23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ". Тогда Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод".В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.ООО "Wildberries" - международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, wildberries , происшествия, новости, россия, маркетплейс
Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые
Три человека ранены при попытке захвата офисов Wildberries в Москве
13:26 18.09.2024 (обновлено: 13:46 18.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду группа людей попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В результате ранения получили три человека, сообщила гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в Telegram.
"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем", - написала она.
Бакальчук назвала события неудачной попыткой рейдерского захвата и призвала правоохранительные органы взять на контроль эту ситуацию.
"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", - акцентировала основательница маркетплейса.
23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ". Тогда Татьяна Бакальчук опровергла
информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод".
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.
ООО "Wildberries" - международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.
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