https://crimea.ria.ru/20240918/popytka-zakhvata-ofisov-wildberries-v-moskve--est-ranenye-1140434020.html

Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые

Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые

В среду группа людей попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В результате ранения получили три человека, сообщила гендиректор и основательница... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T13:26

2024-09-18T13:26

2024-09-18T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду группа людей попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В результате ранения получили три человека, сообщила гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в Telegram.Бакальчук назвала события неудачной попыткой рейдерского захвата и призвала правоохранительные органы взять на контроль эту ситуацию.23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ". Тогда Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод".В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.ООО "Wildberries" - международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240724/skandal-s-aktivami-wildberries--reaktsiya-kremlya-1139097153.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, wildberries , происшествия, новости, россия, маркетплейс