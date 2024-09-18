https://crimea.ria.ru/20240918/pri-zakhvate-ofisov-wildberries-v-moskve-pogib-sotrudnik-okhrany-1140441365.html

При захвате офисов Wildberries в Москве погиб сотрудник охраны

При захвате офисов Wildberries в Москве погиб сотрудник охраны - РИА Новости Крым, 18.09.2024

При захвате офисов Wildberries в Москве погиб сотрудник охраны

После попытки захвата офисов Wildberries в Москве в среду погиб сотрудник охраны. О этом сообщает гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T16:07

2024-09-18T16:07

2024-09-18T16:47

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татьяна бакальчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. После попытки захвата офисов Wildberries в Москве в среду погиб сотрудник охраны. О этом сообщает гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в Telegram.Татьяна Бакальчук пообещала оказать семье погибшего всю необходимую помощь.Ранее она сообщила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое человек.За 15 минут до сообщения Татьяны ее бывший муж Владислав Бакальчук написал в своем Telegram-канале, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда они хотели провести переговоры по остановке строительства складов. Заявления о попытке рейдерского захвата с его стороны он назвал ложными. По его словам, встреча с руководством РВБ была оговорена заранее и назначена на полдень 18 сентября.23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ". Тогда Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries.ООО "Wildberries" – международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wildberries , новости, москва, татьяна бакальчук, происшествия