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Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дронов
Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дронов - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дронов
В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров, сбиты БПЛА и безэкипажные катера. Крымский мост был закрыт... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T09:39
2024-08-16T09:39
2024-08-16T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров, сбиты БПЛА и безэкипажные катера. Крымский мост был закрыт четыре часа. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.Попытка атаки на СевастопольОколо двух часов ночи губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. Все службы привели в состояние боевой готовности. Изначально сообщалось о сбитии одного БПЛА над акваторией моря, однако позже число уничтоженных целей выросло.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и при сигнале воздушной тревоги оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.Данные Минобороны об атаке на КрымВ оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку силами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.Крымский мост закрывали на 4 часаДвижение по мосту через Керченский пролив было перекрыто около трех часов ночи. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Около 7 утра Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе проинформировал, что проезд открыт. На фоне длительного ограничения с обеих сторон моста образовались очереди. По данным на 8 утра со стороны Тамани находились 1200 транспортных средств, со стороны Керчи – 720. Спустя час очередь выросла еще больше. На данный момент время ожидания проезда - более трех часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дронов
Атака ВСУ на Крым и Севастополь 16 августа – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров, сбиты БПЛА и безэкипажные катера. Крымский мост был закрыт четыре часа. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.
Попытка атаки на Севастополь
Около двух часов ночи губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил
о работе ПВО в городе. Все службы привели в состояние боевой готовности. Изначально сообщалось о сбитии одного БПЛА над акваторией моря, однако позже число уничтоженных целей выросло.
"В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ. По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три БПЛА. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - написал Развожаев ночью в своем ТГ-канале.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и при сигнале воздушной тревоги оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Данные Минобороны об атаке на Крым
В оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку силами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.
"Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - проинформировали в Минобороны.
Крымский мост закрывали на 4 часа
Движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто около трех часов ночи. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Около 7 утра Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе проинформировал, что проезд открыт.
На фоне длительного ограничения с обеих сторон моста образовались очереди. По данным на 8 утра со стороны Тамани находились 1200 транспортных средств, со стороны Керчи – 720. Спустя час очередь выросла еще больше. На данный момент время ожидания проезда - более трех часов.