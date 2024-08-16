https://crimea.ria.ru/20240816/ataka-vsu-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-o-nochnom-nalete-dronov-1139641250.html

Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дронов

Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дронов - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дронов

В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров, сбиты БПЛА и безэкипажные катера. Крымский мост был закрыт... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T09:39

2024-08-16T09:39

2024-08-16T09:39

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров, сбиты БПЛА и безэкипажные катера. Крымский мост был закрыт четыре часа. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.Попытка атаки на СевастопольОколо двух часов ночи губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. Все службы привели в состояние боевой готовности. Изначально сообщалось о сбитии одного БПЛА над акваторией моря, однако позже число уничтоженных целей выросло.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и при сигнале воздушной тревоги оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.Данные Минобороны об атаке на КрымВ оборонном ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку силами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.Крымский мост закрывали на 4 часаДвижение по мосту через Керченский пролив было перекрыто около трех часов ночи. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Около 7 утра Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе проинформировал, что проезд открыт. На фоне длительного ограничения с обеих сторон моста образовались очереди. По данным на 8 утра со стороны Тамани находились 1200 транспортных средств, со стороны Керчи – 720. Спустя час очередь выросла еще больше. На данный момент время ожидания проезда - более трех часов.

крым

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севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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