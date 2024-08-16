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В Севастополе отбили атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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В Севастополе отбили атаку беспилотников
В Севастополе отбили атаку беспилотников - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Севастополе отбили атаку беспилотников
В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбиты три беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T05:40
2024-08-16T05:51
безопасность республики крым и севастополя
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбиты три беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на пятницу над городом работала ПВО, жителей попросили оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Позже Развожаев сообщил от отражении атаки.Накануне губернатор сообщил, что властям города удалось повысить темпы установки бетонных укрытий, еженедельно в городе будут устанавливать не менее 50 модулей.Решение об установке в Севастополе около 600 бетонных укрытий блиндажного типа было принято 27 июня на чрезвычайном заседании Законодательного собрания Севастополя, которое созвал губернатор после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Укрытия устанавливают на официальных пляжах, в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта, поблизости с которыми нет капитальных строений.12 августа сообщалось, что Развожаев распорядился ускорить работы по установке боновых ворот в Балаклаве, которыми будет перекрываться бухта на ночь в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на СевастопольВ Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, пво, атаки всу на крым, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), чф рф (черноморский флот российской федерации), крым
В Севастополе отбили атаку беспилотников

В Севастополе силы ПВО и флота сбили три беспилотника - Развожаев

05:40 16.08.2024 (обновлено: 05:51 16.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбиты три беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В ночь на пятницу над городом работала ПВО, жителей попросили оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Позже Развожаев сообщил от отражении атаки.

"По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили три БПЛА. По информации Спасательной службы Севастополя никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне губернатор сообщил, что властям города удалось повысить темпы установки бетонных укрытий, еженедельно в городе будут устанавливать не менее 50 модулей.
Решение об установке в Севастополе около 600 бетонных укрытий блиндажного типа было принято 27 июня на чрезвычайном заседании Законодательного собрания Севастополя, которое созвал губернатор после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Укрытия устанавливают на официальных пляжах, в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта, поблизости с которыми нет капитальных строений.
12 августа сообщалось, что Развожаев распорядился ускорить работы по установке боновых ворот в Балаклаве, которыми будет перекрываться бухта на ночь в целях безопасности.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаМихаил РазвожаевПВОАтаки ВСУ на КрымСевастопольБеспилотник (БПЛА, дрон)ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Крым
 
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