"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на Севастополь
При ракетной атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал – Развожаев
13:37 02.08.2024 (обновлено: 14:18 02.08.2024)
© Пресс-служба губернатора СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В результате ночной ракетной атаки ВСУ на спальный микрорайон в Севастополе никто не пострадал, это стало возможным только благодаря мастерству российских военных. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Удар нанесли американскими ракетами ATACMS с кассетными и фугасными зарядами… Наши военные этой ночью сбили все воздушные цели. Только благодаря их мастерству никто не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что удару подвергся спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница. Он также напомнил, что предыдущий ракетный удар по пляжу с отдыхающими украинские неонацисты нанесли на Троицу, а в этот раз – на Ильин день, являющийся одним из самых значимых православных праздников.
"Севастополь выстоял в Великую Отечественную войну, выстоит и сейчас. А попытки врага атаковать спящий город — еще одно подтверждение, что мы все делаем правильно. Фашистскую гадину нужно додавливать", – добавил губернатор.
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели.
Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.
Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.
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