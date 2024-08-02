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"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на Севастополь
"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.08.2024
"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на Севастополь
В результате ночной ракетной атаки ВСУ на спальный микрорайон в Севастополе никто не пострадал, это стало возможным только благодаря мастерству российских... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T13:37
2024-08-02T14:18
михаил развожаев
севастополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В результате ночной ракетной атаки ВСУ на спальный микрорайон в Севастополе никто не пострадал, это стало возможным только благодаря мастерству российских военных. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев отметил, что удару подвергся спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница. Он также напомнил, что предыдущий ракетный удар по пляжу с отдыхающими украинские неонацисты нанесли на Троицу, а в этот раз – на Ильин день, являющийся одним из самых значимых православных праздников.В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели.Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детейПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
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михаил развожаев, севастополь, новости крыма, атаки всу на крым, ракеты atacms, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, крым, пво, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
"Додавить гадину": Развожаев высказался об атаке ВСУ на Севастополь

При ракетной атаке ВСУ на Севастополь никто не пострадал – Развожаев

13:37 02.08.2024 (обновлено: 14:18 02.08.2024)
 
© Пресс-служба губернатора СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
Спецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В результате ночной ракетной атаки ВСУ на спальный микрорайон в Севастополе никто не пострадал, это стало возможным только благодаря мастерству российских военных. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Удар нанесли американскими ракетами ATACMS с кассетными и фугасными зарядами… Наши военные этой ночью сбили все воздушные цели. Только благодаря их мастерству никто не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что удару подвергся спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница. Он также напомнил, что предыдущий ракетный удар по пляжу с отдыхающими украинские неонацисты нанесли на Троицу, а в этот раз – на Ильин день, являющийся одним из самых значимых православных праздников.
"Севастополь выстоял в Великую Отечественную войну, выстоит и сейчас. А попытки врага атаковать спящий город — еще одно подтверждение, что мы все делаем правильно. Фашистскую гадину нужно додавливать", – добавил губернатор.
В ночь на пятницу, 2 августа ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. В 1.26 мск была объявлена воздушная тревога, а затем и угроза баллистики. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили четыре воздушные цели.
Информации о пострадавших не поступало. При этом зафиксировано множество сообщений о падении обломков ракет на улицах города, - на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и в поселке Учкуевка.
Жильцов четырех многоэтажных домов эвакуировали на время уничтожения части сбитой ракеты.
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