https://crimea.ria.ru/20240802/v-sevastopole-unichtozhat-chasti-rakety---zhiltsov-4-kh-vysotok-evakuirovali-1139313938.html

В Севастополе уничтожат части ракеты - жильцов 4-х высоток эвакуировали

В Севастополе уничтожат части ракеты - жильцов 4-х высоток эвакуировали - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Севастополе уничтожат части ракеты - жильцов 4-х высоток эвакуировали

В Севастополе эвакуировали жильцов четырех многоэтажных домов на время уничтожения части сбитой ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T11:42

2024-08-02T11:42

2024-08-02T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе эвакуировали жильцов четырех многоэтажных домов на время уничтожения части сбитой ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.После ночной атаки ВСУ в Севастополе на месте падения части сбитой ракеты и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыли движение на проспекте Острякова, жителей просили не выходить из домов и не подходить к окнам на время работ спецслужб.По его данным, из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуировали жителей, желающим предоставили места временного размещения.Губернатор также сообщил о большом количестве рассыпавшихся суббоеприпасов, которые лежат в зеленой зоне — в траве и кустах. После обследования территории стало понятно, что их уборка займет больше времени, чем планировалось. Поэтому оперштаб принял решение о продлении срока перекрытия дороги орентировочно до 16:00. "Что касается части ракеты на улице Симонка, то ее удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 8 утра", - добавил Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20240802/raketnaya-ataka-na-sevastopol-atacms-2-avgusta---dannye-k-etomu-chasu-1139309339.html

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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, ракеты atacms, новости крыма, срочные новости крыма