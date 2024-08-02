В Севастополе уничтожат части ракеты - жильцов 4-х высоток эвакуировали
В Севастополе эвакуировали жильцов четырех многоэтажек из-за уничтожения части ракеты
11:42 02.08.2024 (обновлено: 11:52 02.08.2024)
© Правительство СевастополяСпецслужбы работают на месте падения осколков сбитой ракеты ATACMS в Севастополе
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе эвакуировали жильцов четырех многоэтажных домов на время уничтожения части сбитой ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
После ночной атаки ВСУ в Севастополе на месте падения части сбитой ракеты и рассыпавшихся суббоеприпасов перекрыли движение на проспекте Острякова, жителей просили не выходить из домов и не подходить к окнам на время работ спецслужб.
"Приняли решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности. Если сказать простым языком, то вместе со специалистами Водоканала выбрано место, где нет коммуникаций, будет выкопана яма, и уничтожение части ракеты и суббоеприпасов пройдет в ней". - сообщил Развожаев.
По его данным, из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуировали жителей, желающим предоставили места временного размещения.
Губернатор также сообщил о большом количестве рассыпавшихся суббоеприпасов, которые лежат в зеленой зоне — в траве и кустах. После обследования территории стало понятно, что их уборка займет больше времени, чем планировалось. Поэтому оперштаб принял решение о продлении срока перекрытия дороги орентировочно до 16:00.
"Что касается части ракеты на улице Симонка, то ее удалось транспортировать на полигон для уничтожения. Жители вернулись домой в 8 утра", - добавил Развожаев.