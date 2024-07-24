https://crimea.ria.ru/20240724/v-sevastopole-vypisali-vsekh-postradavshikh-pri-raketnoy-atake-na-uchkuevku-1139089518.html
В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку
В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку
Из больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T09:24
2024-07-24T09:24
2024-07-24T09:24
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
михаил развожаев
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e65f688500f70ab7415fb8bc7a4eeca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Из больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом в московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести, уточнил губернатор.Террористический удар по Севастополю был совершен ВСУ в воскресенье, 23 июня, в 12.15 по московскому времени. Город атаковали пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре, уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Ранения получили153 человека, более половины были госпитализированы. 22 из них, включая 12 несовершеннолетних, спецборт МЧС доставил в клиники Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсацииВ Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановкахУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казакиВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f99651d2135cff87e6735eba87ab8d20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, михаил развожаев, новости крыма, крым
В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку
Из больниц Севастополя выписаны все пострадавшие в результате атаки ВСУ 23 июня