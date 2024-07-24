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В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку
В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку
Из больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T09:24
2024-07-24T09:24
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
михаил развожаев
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Из больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом в московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести, уточнил губернатор.Террористический удар по Севастополю был совершен ВСУ в воскресенье, 23 июня, в 12.15 по московскому времени. Город атаковали пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре, уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Ранения получили153 человека, более половины были госпитализированы. 22 из них, включая 12 несовершеннолетних, спецборт МЧС доставил в клиники Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсацииВ Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановкахУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казакиВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, михаил развожаев, новости крыма, крым
В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку

Из больниц Севастополя выписаны все пострадавшие в результате атаки ВСУ 23 июня

09:24 24.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Из больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Из больниц Севастополя выписаны все пациенты после атаки ВСУ 23 июня", - написал он в своем Telegram-канале в среду утром.
При этом в московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести, уточнил губернатор.
Террористический удар по Севастополю был совершен ВСУ в воскресенье, 23 июня, в 12.15 по московскому времени. Город атаковали пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре, уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Ранения получили153 человека, более половины были госпитализированы. 22 из них, включая 12 несовершеннолетних, спецборт МЧС доставил в клиники Москвы.
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СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМихаил РазвожаевНовости КрымаКрым
 
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