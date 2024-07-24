https://crimea.ria.ru/20240724/v-sevastopole-vypisali-vsekh-postradavshikh-pri-raketnoy-atake-na-uchkuevku-1139089518.html

В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку

В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку - РИА Новости Крым, 24.07.2024

В Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке на Учкуевку

Из больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T09:24

2024-07-24T09:24

2024-07-24T09:24

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

михаил развожаев

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Из больниц Севастополя выписаны все пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом в московских клиниках остаются еще четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести, уточнил губернатор.Террористический удар по Севастополю был совершен ВСУ в воскресенье, 23 июня, в 12.15 по московскому времени. Город атаковали пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре, уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Ранения получили153 человека, более половины были госпитализированы. 22 из них, включая 12 несовершеннолетних, спецборт МЧС доставил в клиники Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсацииВ Севастополе установят 300 бетонных укрытий на остановкахУсиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казакиВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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