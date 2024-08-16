ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS
ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 тактическими ракетами ATACMS - Минобороны
13:10 16.08.2024 (обновлено: 13:23 16.08.2024)
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Система ПВО в ночь на 16 августа отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены. Об этом сообщили в МО РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", - говорится в сводке.
В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.
Движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто около трех часов ночи. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Около 7 утра Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе проинформировал, что проезд открыт.
На фоне длительного ограничения с обеих сторон моста образовались очереди. По данным на 8 утра со стороны Тамани находились 1200 транспортных средств, со стороны Керчи – 720. Спустя час очередь выросла еще больше. На данный момент время ожидания проезда со стороны Тамани - более двух часов, со стороны Керчи - около трех часов.
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