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ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS
ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 16.08.2024
ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS
Система ПВО в ночь на 16 августа отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены. Об этом сообщили в МО РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T13:10
2024-08-16T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Система ПВО в ночь на 16 августа отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены. Об этом сообщили в МО РФ.В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.Движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто около трех часов ночи. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Около 7 утра Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе проинформировал, что проезд открыт.На фоне длительного ограничения с обеих сторон моста образовались очереди. По данным на 8 утра со стороны Тамани находились 1200 транспортных средств, со стороны Керчи – 720. Спустя час очередь выросла еще больше. На данный момент время ожидания проезда со стороны Тамани - более двух часов, со стороны Керчи - около трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновВ Севастополе отбили атаку беспилотников Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь
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РИА Новости Крым
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ракеты atacms, крымский мост, пво, министерство обороны рф, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS

ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 тактическими ракетами ATACMS - Минобороны

13:10 16.08.2024 (обновлено: 13:23 16.08.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Система ПВО в ночь на 16 августа отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены. Об этом сообщили в МО РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", - говорится в сводке.
В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.
Движение по мосту через Керченский пролив было перекрыто около трех часов ночи. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Около 7 утра Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе проинформировал, что проезд открыт.
На фоне длительного ограничения с обеих сторон моста образовались очереди. По данным на 8 утра со стороны Тамани находились 1200 транспортных средств, со стороны Керчи – 720. Спустя час очередь выросла еще больше. На данный момент время ожидания проезда со стороны Тамани - более двух часов, со стороны Керчи - около трех часов.
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