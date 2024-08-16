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Очередь на Крымский мост продолжает расти: проезда ждать более трех часов

Очередь на Крымский мост продолжает расти: проезда ждать более трех часов - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Очередь на Крымский мост продолжает расти: проезда ждать более трех часов

Очередь на досмотр на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось 2300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T09:26

2024-08-16T09:26

2024-08-16T09:26

крым

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крымский мост

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Очередь на досмотр на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось 2300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.1100 транспортных средств стоят в очереди со стороны Керчи, время ожидания проезда также более трех часов. Часом ранее в очереди на мосту находились 1920 машин.В ночь на пятницу Крымский мост временно перекрывали. Около 7 утра движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. Ограничение продлилось около четырех часов.Проезд транспорта по мосту через Керченский пролив разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также возможно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – АксеновПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

крым

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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