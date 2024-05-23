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Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
Создание особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками на отразится на работе транспортного коридора... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T15:13
2024-05-23T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Создание особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками на отразится на работе транспортного коридора в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.Указ об установлении аналогичного пограничной зоне особого правового режима в пятикилометровой зоне на границе области и новых регионов в четверг подписал губернатор Василий Голубев.Указ предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность. В стометровой зоне запрещено находиться без предварительного – за 12 часов – уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Мера призвана защитить регион от проникновения террористов и диверсантов, незаконного перемещения оружия.Министр транспорта РК отметил, что данное решение принято в целях безопасности. При этом оно никак не отразится на работе сухопутного маршрута на полуостров.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 километров проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостСухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – экспертМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
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Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

Как проехать в Крым после создания особой пограничной зоны в Ростовской области

15:13 23.05.2024 (обновлено: 16:57 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоДорога в Крыму
Дорога в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Создание особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками на отразится на работе транспортного коридора в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.
Указ об установлении аналогичного пограничной зоне особого правового режима в пятикилометровой зоне на границе области и новых регионов в четверг подписал губернатор Василий Голубев.
Указ предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность. В стометровой зоне запрещено находиться без предварительного – за 12 часов – уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Мера призвана защитить регион от проникновения террористов и диверсантов, незаконного перемещения оружия.
Министр транспорта РК отметил, что данное решение принято в целях безопасности. При этом оно никак не отразится на работе сухопутного маршрута на полуостров.
"Транспортный коридор в Крым из Ростовской области через новые регионы будет функционировать в прежнем режиме. Нововведение на его работе никак не отразится, – сказал Лукашенко. – Все, кто едет по данному маршруту, имеют при себе подтверждающие личность документы. Поэтому для них также ничего не поменяется".
Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 километров проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП.
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