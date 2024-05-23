https://crimea.ria.ru/20240523/osobaya-zona-na-granitse-rostovskoy-oblasti-chto-budet-s-koridorom-v-krym-1137525634.html

Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

Создание особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками на отразится на работе транспортного коридора... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T15:13

2024-05-23T15:13

2024-05-23T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Создание особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской Народными Республиками на отразится на работе транспортного коридора в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.Указ об установлении аналогичного пограничной зоне особого правового режима в пятикилометровой зоне на границе области и новых регионов в четверг подписал губернатор Василий Голубев.Указ предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность. В стометровой зоне запрещено находиться без предварительного – за 12 часов – уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Мера призвана защитить регион от проникновения террористов и диверсантов, незаконного перемещения оружия.Министр транспорта РК отметил, что данное решение принято в целях безопасности. При этом оно никак не отразится на работе сухопутного маршрута на полуостров.Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 километров проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостСухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – экспертМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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