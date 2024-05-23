https://crimea.ria.ru/20240523/rostovskaya-oblast-ustanovila-osobuyu-zonu-na-granitse-s-lnr-i-dnr-1137520269.html

Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР

Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР

На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой приграничная особая зона. Соответствующий документ подписал губернатор области... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T13:33

2024-05-23T13:33

2024-05-23T13:40

ростовская область

новости

россия

василий голубев

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619728_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_c1982e3a5457af57815f14e67158b3bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой приграничная особая зона. Соответствующий документ подписал губернатор области Василий Голубев по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области.Указ предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность. В стометровой зоне запрещено находиться без предварительного – за 12 часов – уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Мера призвана защитить регион от проникновения террористов и диверсантов, незаконного перемещения оружия.Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью ранее введен указом главы Крыма Сергея Аксенова с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики.В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое желтый уровень террористической угрозыАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономУпавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области

ростовская область

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, россия, василий голубев, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), граница