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Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР
Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР
На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой приграничная особая зона. Соответствующий документ подписал губернатор области... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T13:33
2024-05-23T13:33
2024-05-23T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой приграничная особая зона. Соответствующий документ подписал губернатор области Василий Голубев по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области.Указ предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность. В стометровой зоне запрещено находиться без предварительного – за 12 часов – уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Мера призвана защитить регион от проникновения террористов и диверсантов, незаконного перемещения оружия.Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью ранее введен указом главы Крыма Сергея Аксенова с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики.В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое желтый уровень террористической угрозыАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономУпавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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ростовская область, новости, россия, василий голубев, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), граница
Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР
На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой особая зона
13:33 23.05.2024 (обновлено: 13:40 23.05.2024)