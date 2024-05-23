Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/rostovskaya-oblast-ustanovila-osobuyu-zonu-na-granitse-s-lnr-i-dnr-1137520269.html
Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР
Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР
На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой приграничная особая зона. Соответствующий документ подписал губернатор области... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T13:33
2024-05-23T13:40
ростовская область
новости
россия
василий голубев
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619728_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_c1982e3a5457af57815f14e67158b3bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой приграничная особая зона. Соответствующий документ подписал губернатор области Василий Голубев по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области.Указ предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность. В стометровой зоне запрещено находиться без предварительного – за 12 часов – уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Мера призвана защитить регион от проникновения террористов и диверсантов, незаконного перемещения оружия.Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью ранее введен указом главы Крыма Сергея Аксенова с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики.В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое желтый уровень террористической угрозыАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономУпавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
ростовская область
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619728_62:0:2506:1833_1920x0_80_0_0_1af53a26ce5a9f63dc951f74b21a5e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, новости, россия, василий голубев, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), граница
Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР

На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой особая зона

13:33 23.05.2024 (обновлено: 13:40 23.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоУчасток границы
Участок границы - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. На границе Ростовской области с новыми регионами установлена 5-километровой приграничная особая зона. Соответствующий документ подписал губернатор области Василий Голубев по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области.

"Подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне", – написал Голубев в своем Telegram-канале.

Указ предполагает передвижение в особой зоне только при наличии документов, удостоверяющих личность. В стометровой зоне запрещено находиться без предварительного – за 12 часов – уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Мера призвана защитить регион от проникновения террористов и диверсантов, незаконного перемещения оружия.
Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью ранее введен указом главы Крыма Сергея Аксенова с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики.
В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что такое желтый уровень террористической угрозы
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
 
Ростовская областьНовостиРоссияВасилий ГолубевДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Граница
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16В поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали
14:02ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе
13:42Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки
13:33Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР
13:23Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе
13:08Армия России освободила Андреевку в ДНР
12:32Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
12:31В Крыму диверсант подорвался при попытке теракта на железной дороге
12:26В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны России
12:23Двое россиян задержаны за подготовку диверсий по заданию СБУ
12:22Для водоснабжения Евпатории могут принять дополнительные меры – Аксенов
12:09Старт ЕГЭ - как проходит первый день экзаменов в Симферополе
11:48Карту РФ с зоной поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США
11:31В Крыму женщина с детьми заблудилась в лесу
11:17Когда в Евпатории восстановят водоснабжение – ответ "Воды Крыма"
11:02Обходят дома должников с приставами: ялтинцы задолжали за тепло 22 млн
10:46Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в Симферополе
10:25Российским туристам запретили въезд в еще одну страну
10:12Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин
10:02Володин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана
Лента новостейМолния