https://crimea.ria.ru/20240125/aksenov-vvel-osobyy-rezhim-na-granitse-kryma-i-khersonskoy-oblasti-1134451412.html
Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области
Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области
Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью введен указом главы Крыма Сергея Аксенова, соответствующий документ размещен на... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T11:41
2024-01-25T11:41
2024-01-25T11:45
граница
сергей аксенов
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью введен указом главы Крыма Сергея Аксенова, соответствующий документ размещен на официальном правительственном портале республики во вторник. Местами пересечения административной границы, в соответствии с указом, определены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", а также железнодорожные пункты "Армянск" и "Джанкой". Пересечение границы вне указанных пунктов пропуска запрещено.Воинские колонны должны передвигаться специально выделенными дорогами по согласованию с Погрануправлением ФСБ России. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ, россиянам - паспорта, гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства - паспорта республик, несовершеннолетним - свидетельства о рождении, военнослужащим и правоохранителям служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.Пограничному управлению ФСБ России при необходимости предписывается ограничивать движение граждан и транспортных средств, проводить досмотры, привлекать к решению задач территориальные органы исполнительной власти.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
граница, сергей аксенов, крым, херсонская область, новости крыма, новые регионы россии, пограничная служба фсб, закон и право
Материал дополняется
Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области
Аксенов ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области
11:41 25.01.2024 (обновлено: 11:45 25.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью введен указом главы Крыма Сергея Аксенова, соответствующий документ размещен на официальном правительственном портале республики во вторник.
"С целью локализации угроз безопасности населения Республики Крым, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым… ввести особый режим въезда на территорию Республики Крым из Херсонской области и выезда с территории Республики Крым в Херсонскую область", - говорится в документе.
Местами пересечения административной границы, в соответствии с указом, определены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", а также железнодорожные пункты "Армянск" и "Джанкой". Пересечение границы вне указанных пунктов пропуска запрещено.
Воинские колонны должны передвигаться специально выделенными дорогами по согласованию с Погрануправлением ФСБ России. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.
Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ, россиянам - паспорта, гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства - паспорта республик, несовершеннолетним - свидетельства о рождении, военнослужащим и правоохранителям служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.
Пограничному управлению ФСБ России при необходимости предписывается ограничивать движение граждан и транспортных средств, проводить досмотры, привлекать к решению задач территориальные органы исполнительной власти.