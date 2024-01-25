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Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области

Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области

Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью введен указом главы Крыма Сергея Аксенова, соответствующий документ размещен на... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T11:41

2024-01-25T11:41

2024-01-25T11:45

граница

сергей аксенов

крым

херсонская область

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пограничная служба фсб

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью введен указом главы Крыма Сергея Аксенова, соответствующий документ размещен на официальном правительственном портале республики во вторник. Местами пересечения административной границы, в соответствии с указом, определены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", а также железнодорожные пункты "Армянск" и "Джанкой". Пересечение границы вне указанных пунктов пропуска запрещено.Воинские колонны должны передвигаться специально выделенными дорогами по согласованию с Погрануправлением ФСБ России. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ, россиянам - паспорта, гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства - паспорта республик, несовершеннолетним - свидетельства о рождении, военнослужащим и правоохранителям служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.Пограничному управлению ФСБ России при необходимости предписывается ограничивать движение граждан и транспортных средств, проводить досмотры, привлекать к решению задач территориальные органы исполнительной власти.

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

граница, сергей аксенов, крым, херсонская область, новости крыма, новые регионы россии, пограничная служба фсб, закон и право