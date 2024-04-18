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Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
В Ростовской области в результате падения обломков беспилотника повреждено промышленное здание, ранение получил сотрудник предприятия. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T08:31
2024-04-18T08:31
2024-04-18T08:31
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
василий голубев
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате падения обломков беспилотника повреждено промышленное здание, ранение получил сотрудник предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Мужчине оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), василий голубев, всу (вооруженные силы украины), новости
Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
Обломки БПЛА повредили промышленное здание в Ростовской области - ранен мужчина