https://crimea.ria.ru/20240418/upavshiy-dron-povredil-promyshlennoe-zdanie-v-rostovskoy-oblasti-1136649144.html

Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области

Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области

В Ростовской области в результате падения обломков беспилотника повреждено промышленное здание, ранение получил сотрудник предприятия. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T08:31

2024-04-18T08:31

2024-04-18T08:31

ростовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

василий голубев

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124501693_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_a3e707f034b200d58f3b56475583ab0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате падения обломков беспилотника повреждено промышленное здание, ранение получил сотрудник предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Мужчине оказана первая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), василий голубев, всу (вооруженные силы украины), новости