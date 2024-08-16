https://crimea.ria.ru/20240816/v-ocheredi-na-krymskom-mostu-stoyat-pochti-2000-avtomobiley-1139640225.html

В очереди на Крымском мосту стоят почти 2000 автомобилей

В очереди на Крымском мосту стоят почти 2000 автомобилей - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В очереди на Крымском мосту стоят почти 2000 автомобилей

В пробках перед Крымским мостом стоят около двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T08:09

2024-08-16T08:09

2024-08-16T08:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В пробках перед Крымским мостом стоят около двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что время ожидания составляет около трех часов.Мост перекрыли в три часа ночи в пятницу. Около 7 утра движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. По данным Минобороны, силы ПВО в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров.Проезд транспорта по мосту через Керченский пролив периодически останавливают в целях безопасности.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – АксеновПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым

https://crimea.ria.ru/20240816/v-sevastopole-otrazili-ataku-bespilotnikov-1139639564.html

крымский мост

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тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя