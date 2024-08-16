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В очереди на Крымском мосту стоят почти 2000 автомобилей - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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В очереди на Крымском мосту стоят почти 2000 автомобилей
В очереди на Крымском мосту стоят почти 2000 автомобилей - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В очереди на Крымском мосту стоят почти 2000 автомобилей
В пробках перед Крымским мостом стоят около двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T08:09
2024-08-16T08:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В пробках перед Крымским мостом стоят около двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что время ожидания составляет около трех часов.Мост перекрыли в три часа ночи в пятницу. Около 7 утра движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. По данным Минобороны, силы ПВО в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров.Проезд транспорта по мосту через Керченский пролив периодически останавливают в целях безопасности.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – АксеновПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымОсобая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
https://crimea.ria.ru/20240816/v-sevastopole-otrazili-ataku-bespilotnikov-1139639564.html
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя
В очереди на Крымском мосту стоят почти 2000 автомобилей

В очереди на Крымском мосту с обеих сторон стоят 1920 машин

08:09 16.08.2024 (обновлено: 08:15 16.08.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В пробках перед Крымским мостом стоят около двух тысяч машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находятся 1200 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 720 транспортных средств", - приводятся данные по состоянию на 8.00.

Уточняется, что время ожидания составляет около трех часов.
Мост перекрыли в три часа ночи в пятницу. Около 7 утра движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено. По данным Минобороны, силы ПВО в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров.
Проезд транспорта по мосту через Керченский пролив периодически останавливают в целях безопасности.
Местные власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТаманьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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