https://crimea.ria.ru/20240817/dva-bezekipazhnykh-katera-ukrainy-unichtozheny-silami-chernomorskogo-flota-1139671558.html

Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота

Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота

Черноморский флот отразил очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T13:27

2024-08-17T13:27

2024-08-17T13:37

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

безэкипажные катера

потери всу

черное море

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, силы ПВО в течение суток сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 35 беспилотников ВСУ, 10 из которых уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.В пятницу российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. В ночь на 16 августа силы ВС России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. По данным Минобороны, были сбиты пять БПЛА и уничтожены два безэкипажные катера. Система ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атакиАтака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безэкипажные катера, потери всу , черное море, новости, министерство обороны рф