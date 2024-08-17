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Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота
Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота
Черноморский флот отразил очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T13:27
2024-08-17T13:27
2024-08-17T13:37
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
безэкипажные катера
потери всу
черное море
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот отразил очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, силы ПВО в течение суток сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 американских реактивных снарядов HIMARS и 35 беспилотников ВСУ, 10 из которых уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.В пятницу российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. В ночь на 16 августа силы ВС России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. По данным Минобороны, были сбиты пять БПЛА и уничтожены два безэкипажные катера. Система ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атакиАтака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
черное море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, безэкипажные катера, потери всу , черное море, новости, министерство обороны рф
Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота
Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВМС Украины - Минобороны
13:27 17.08.2024 (обновлено: 13:37 17.08.2024)