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Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки

Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки

После ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T17:52

2024-08-16T17:52

2024-08-16T18:01

керчь

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новости крыма

гу мчс рф по республике крым

администрация керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. После ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня. Об этом сообщает администрация города.Заседание комиссии прошло под руководством начальника 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым Вадима Фишука. Также в ней участвовали заместители главы администрации Игорь Крутьков, Ирина Иванова, начальник управления ГОиЧС Виталий Плужинков, сотрудники МЧС, полиции, руководители ресурсоснабжающих предприятий.При этом, по информации властей, ситуация в городе в целом стабильная. Все органы власти работают в штатном режиме.В ночь на 16 августа система ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновВ Севастополе отбили атаку беспилотниковЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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