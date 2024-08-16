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Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки
Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки
После ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T17:52
2024-08-16T18:01
керчь
происшествия
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
администрация керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. После ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня. Об этом сообщает администрация города.Заседание комиссии прошло под руководством начальника 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым Вадима Фишука. Также в ней участвовали заместители главы администрации Игорь Крутьков, Ирина Иванова, начальник управления ГОиЧС Виталий Плужинков, сотрудники МЧС, полиции, руководители ресурсоснабжающих предприятий.При этом, по информации властей, ситуация в городе в целом стабильная. Все органы власти работают в штатном режиме.В ночь на 16 августа система ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновВ Севастополе отбили атаку беспилотниковЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
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Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки

После ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня

17:52 16.08.2024 (обновлено: 18:01 16.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. После ночной атаки в Керчи признана угроза ЧС муниципального уровня. Об этом сообщает администрация города.
"В Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рассмотрели ситуацию в связи с ракетной атакой на Керчь прошедшей ночью. Решением комиссии признана угроза чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования", – говорится в сообщении.
Заседание комиссии прошло под руководством начальника 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым Вадима Фишука. Также в ней участвовали заместители главы администрации Игорь Крутьков, Ирина Иванова, начальник управления ГОиЧС Виталий Плужинков, сотрудники МЧС, полиции, руководители ресурсоснабжающих предприятий.
"На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке улицы Советской. Керченским филиалом ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз воды в центральной части города. О графике подвоза будет сообщено дополнительно", – уточнили в администрации.
При этом, по информации властей, ситуация в городе в целом стабильная. Все органы власти работают в штатном режиме.
В ночь на 16 августа система ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.
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