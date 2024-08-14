https://crimea.ria.ru/20240814/chs-federalnogo-kharaktera---chto-eto-znachit-i-zachem-vvodyat-1139589533.html
ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят - РИА Новости Крым, 14.08.2024
ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
Чрезвычайная ситуация федерального масштаба вводится по просьбе региональных властей для упрощения принятия решений о финансировании и реализации разного рода... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T13:39
2024-08-14T13:39
2024-08-14T13:39
режим чс
белгородская область
новости
игорь шатров
безопасность
вячеслав гладков
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Чрезвычайная ситуация федерального масштаба вводится по просьбе региональных властей для упрощения принятия решений о финансировании и реализации разного рода мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности мирных людей. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя события в российском приграничье на фоне атак ВСУ.Утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня. По словам Шатрова, это означает, что губернатор региона понимает: с теми ресурсами, которыми располагает область в мирное время, невозможно решать существующие проблемы, которые в данный момент нарастают.По словам эксперта, объявление ЧС федерального уровня позволит решать вопросы по финансированию тех мероприятий, которые крайне необходимо реализовывать оперативно за счет привлечения больших сил и средств. Прежде всего для перемещения населения из приграничья."Приграничье Курской, Белгородской области – понятно, что отсюда желательно сейчас уехать мирным жителями и дождаться окончания боевых действий где-то в более спокойных местах. Очень много превентивных мер принимается, идет эвакуация. Поэтому понадобились большие средства на перемещение граждан, на обеспечение безопасности, на противодействие мародерству в оставленных поселках", – пояснил Шатров.Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.7 августа режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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режим чс, белгородская область, новости, игорь шатров, безопасность, вячеслав гладков
ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
ЧС федерального характера - что это значит и зачем вводят
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым.
Чрезвычайная ситуация федерального масштаба вводится по просьбе региональных властей для упрощения принятия решений о финансировании и реализации разного рода мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности мирных людей. Об в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя события в российском приграничье на фоне атак ВСУ.
Утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на всей территории региона с этого дня вводится режим ЧС регионального уровня в связи с "крайне сложной и напряженной" обстановкой из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. Также он заявил, что обращается в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.
По словам Шатрова, это означает, что губернатор региона понимает: с теми ресурсами, которыми располагает область в мирное время, невозможно решать существующие проблемы, которые в данный момент нарастают.
"С региональной ЧС у губернатора, у правительства области появляется возможность без долгих согласований с законодателями принимать решения и направлять деньги на те или иные мероприятия. Соответственно, введение ЧС федерального уровня позволяет таким образом поступать правительству федеральному. Он (губернатор – ред.) поэтому и обращается с просьбой ввести чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Это чисто административная история", – прокомментировал Шатров.
По словам эксперта, объявление ЧС федерального уровня позволит решать вопросы по финансированию тех мероприятий, которые крайне необходимо реализовывать оперативно за счет привлечения больших сил и средств. Прежде всего для перемещения населения из приграничья.
"Приграничье Курской, Белгородской области – понятно, что отсюда желательно сейчас уехать мирным жителями и дождаться окончания боевых действий где-то в более спокойных местах. Очень много превентивных мер принимается, идет эвакуация. Поэтому понадобились большие средства на перемещение граждан, на обеспечение безопасности, на противодействие мародерству в оставленных поселках", – пояснил Шатров.
Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей
Краснояружского района в более безопасные места. Более 11 тысяч человек выехали района, около тысячи находятся в пунктах временного размещения. Также губернатор сообщил
, что порядка 70% населения города Шебекино покинули территорию.
7 августа режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области
. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.
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