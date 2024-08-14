Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240814/pravitelstvo-napravit-600-millionov-postradavshim-v-kurskoy-oblasti-1139584158.html
Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
Правительство РФ выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T10:33
2024-08-14T10:34
правительство россии
выплаты и компенсации
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139584299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_627f45c0d49e1f3ebd17259d25854fd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщили на сайте кабмина.Контроль за целевым использованием средств поручено осуществлять МЧС. Ранее жителям Курской области, покинувшим свои дома после атаки ВСУ, решено направить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на человека. Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). 12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.
https://crimea.ria.ru/20240813/novosti-kurskoy-oblasti-na-dannyy-chas-dannye-vlastey-1139576216.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139584299_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_9528f3b44c9baaf6f09443b6084c60c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство россии, выплаты и компенсации, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, новости
Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области

Правительство направит 600 миллионов на выплаты пострадавшим в Курской области

10:33 14.08.2024 (обновлено: 10:34 14.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПалаточный пункт временного размещения МЧС России в Курске
Палаточный пункт временного размещения МЧС России в Курске - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщили на сайте кабмина.
"Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тыс. рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составляет 25 тыс. рублей", - сказано в сообщении.
Контроль за целевым использованием средств поручено осуществлять МЧС.
Ранее жителям Курской области, покинувшим свои дома после атаки ВСУ, решено направить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на человека.
Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.
Штурм позиций ВСУ в Курской области
Вчера, 21:16
Новости Курской области: данные властей
 
Правительство РоссииВыплаты и компенсацииКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14На ЮБК горит лесная подстилка
12:00Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
11:45Россия продлила запрет на вывоз бензина
11:40Успенский пост: смысл и традиции
11:26Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ
11:14Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС
10:58На Солнце произошла мощнейшая вспышка
10:33Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
10:10Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили
10:02Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн
09:44В Турцию по отпечаткам пальцев - Анкара готовит новые правила въезда
09:35На востоке Крыма поврежден газопровод
09:28Пожар охватил торговый центр в Москве
09:19Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
08:59В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
08:51Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
08:29Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
08:05Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
07:48Билеты на плацкартные места в Крым подешевеют
07:27Медовый Спас: смысл и история праздника
Лента новостейМолния