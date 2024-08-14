https://crimea.ria.ru/20240814/pravitelstvo-napravit-600-millionov-postradavshim-v-kurskoy-oblasti-1139584158.html

Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области

Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области

Правительство РФ выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T10:33

2024-08-14T10:33

2024-08-14T10:34

правительство россии

выплаты и компенсации

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщили на сайте кабмина.Контроль за целевым использованием средств поручено осуществлять МЧС. Ранее жителям Курской области, покинувшим свои дома после атаки ВСУ, решено направить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на человека. Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). 12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.

https://crimea.ria.ru/20240813/novosti-kurskoy-oblasti-na-dannyy-chas-dannye-vlastey-1139576216.html

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, выплаты и компенсации, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, новости