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Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны

Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны

ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T14:19

2024-08-23T14:19

2024-08-23T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны.Так, за минувшие сутки российские бойцы ликвидировали диверсионную группу ВСУ. "В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль", - говорится в сводке Минобороны. Разведывательно-поисковые действия, направленные на выявление и уничтожение в лесах Курского приграничья вражеских диверсионных групп, продолжаются, добавили в оборонном ведомстве.Также за минувшие сутки бойцы группировки "Север" нанесли поражение врагу возле десяти населенных пунктов Курской области. При поддержке авиации и артиллерии ВСУ РФ отбили атаки штурмовых групп ВСУ у Борок и Малой Локни, а также сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки. В результате убитыми и ранеными выедены из строя 70 украинских боевиков, сожжены две боевые бронемашины и автомобиль.Армия России также ударила по районам скопления резервов противника в Сумской области в окрестностях населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Седедина Буда и Толстодубово."За сутки потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей", - уточнили в Минобороны.За все время боевых действий противник потерял более 5,1 тыс. человек, уточнили в ведомстве.Как ранее заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область, и это будет суровое наказание.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – БелоусовНа Курской АЭС отключат энергоблокПутин присвоил 15-й береговой бригаде ЧФ наименование "гвардейская"

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии