Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240823/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-svezhie-dannye-ot-minoborony-1139824119.html
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T14:19
2024-08-23T14:56
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
курская область
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/17/1139824195_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_145362b112f52b7f010bd47eb0a53d63.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны.Так, за минувшие сутки российские бойцы ликвидировали диверсионную группу ВСУ. "В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль", - говорится в сводке Минобороны. Разведывательно-поисковые действия, направленные на выявление и уничтожение в лесах Курского приграничья вражеских диверсионных групп, продолжаются, добавили в оборонном ведомстве.Также за минувшие сутки бойцы группировки "Север" нанесли поражение врагу возле десяти населенных пунктов Курской области. При поддержке авиации и артиллерии ВСУ РФ отбили атаки штурмовых групп ВСУ у Борок и Малой Локни, а также сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки. В результате убитыми и ранеными выедены из строя 70 украинских боевиков, сожжены две боевые бронемашины и автомобиль.Армия России также ударила по районам скопления резервов противника в Сумской области в окрестностях населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Седедина Буда и Толстодубово."За сутки потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей", - уточнили в Минобороны.За все время боевых действий противник потерял более 5,1 тыс. человек, уточнили в ведомстве.Как ранее заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область, и это будет суровое наказание.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – БелоусовНа Курской АЭС отключат энергоблокПутин присвоил 15-й береговой бригаде ЧФ наименование "гвардейская"
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/17/1139824195_140:0:1580:1080_1920x0_80_0_0_76b2bc1310190ab50803581358318fc9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии
Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны

В Курской области ВСУ потеряли более пяти тысяч боевиков - Минобороны

14:19 23.08.2024 (обновлено: 14:56 23.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны.
Так, за минувшие сутки российские бойцы ликвидировали диверсионную группу ВСУ.
"В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль", - говорится в сводке Минобороны.
Разведывательно-поисковые действия, направленные на выявление и уничтожение в лесах Курского приграничья вражеских диверсионных групп, продолжаются, добавили в оборонном ведомстве.
Также за минувшие сутки бойцы группировки "Север" нанесли поражение врагу возле десяти населенных пунктов Курской области.
"Ударами авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", - перечислили в пресс-службе.
При поддержке авиации и артиллерии ВСУ РФ отбили атаки штурмовых групп ВСУ у Борок и Малой Локни, а также сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки. В результате убитыми и ранеными выедены из строя 70 украинских боевиков, сожжены две боевые бронемашины и автомобиль.
Армия России также ударила по районам скопления резервов противника в Сумской области в окрестностях населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Седедина Буда и Толстодубово.
"За сутки потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей", - уточнили в Минобороны.
За все время боевых действий противник потерял более 5,1 тыс. человек, уточнили в ведомстве.
Как ранее заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье, в частности Курскую область, и это будет суровое наказание.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ прорвались через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По словам Путина, киевский режим предпринял провокацию, ведя неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, "будут достигнуты вне всяких сомнений".
Накануне Владимир Путин собрал совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, в котором приняли участие руководители правительства России, силовики и губернаторы приграничных регионов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На защиту приграничья России выделят дополнительные силы – Белоусов
На Курской АЭС отключат энергоблок
Путин присвоил 15-й береговой бригаде ЧФ наименование "гвардейская"
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиКурская областьМинистерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:5329 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
15:36ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
15:36ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура
15:25Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС
15:17Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии
15:01Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС
14:44Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы
14:36Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонии
14:19Ситуация в Курской области: свежие данные от Минобороны
14:07Ситуация на Крымском мосту после перекрытия движения
14:00Рейд в Севастополе открыт
13:58По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело
13:58Крымский мост открыт
13:46РНКБ представил промежуточные итоги объема кредитования в Крыму
13:27Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые
13:22Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу
13:19Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта
13:12На Крымском мосту возобновили движение транспорта
13:09Ялта частично осталась без света
13:05Крымский мост закрыли
Лента новостейМолния