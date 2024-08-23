https://crimea.ria.ru/20240823/putin-prisvoil-15-y-beregovoy-brigade-chf-naimenovanie-gvardeyskaya-1139821436.html

Путин присвоил 15-й береговой бригаде ЧФ наименование "гвардейская"

Путин присвоил 15-й береговой бригаде ЧФ наименование "гвардейская" - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Путин присвоил 15-й береговой бригаде ЧФ наименование "гвардейская"

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное наименование "гвардейская" 15-й береговой ракетной бригаде Черноморского флота и поздравил... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T12:08

2024-08-23T12:08

2024-08-23T12:08

владимир путин (политик)

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное наименование "гвардейская" 15-й береговой ракетной бригаде Черноморского флота и поздравил командование и личный состав воинского формирования. Документы опубликованы на сайте Кремля.В указе президента говорится, что почетное наименование присваивается за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, "проявленные личным составом бригады в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".В своем поздравлении командования и личного состава бригады Владимир Путин отметил, что присвоение наименования – это "высокая честь и признание особых заслуг"."Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан", – говорится в поздравительном письме президента.Годом ранее, в августе 2023, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Орденом Ушакова. Наименование "гвардейская" эта бригада получила согласно указу президента в 2016 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск" Морпехи ЧФ уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области810-ю бригаду морпехов Черноморского флота преобразуют в дивизию – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, новости