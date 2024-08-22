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Морпехи ЧФ уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Морпехи ЧФ уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Морпехи ЧФ уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ликвидировали оборонительные позиции военных ВСУ вместе с обороняющимися в Курской области, передает РИА... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T08:27
2024-08-22T08:27
морская пехота чф
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ликвидировали оборонительные позиции военных ВСУ вместе с обороняющимися в Курской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.Также, по данным Минобороны России, минувшей ночью бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области."Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", – уточнили в ведомстве.Накануне морпехи 810-й бригады ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области. А днем ранее остановили продвижение колонны противника в этом приграничном регионе РФ и уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженной бронированной техникой стран НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск" В Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостровОсвобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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морская пехота чф, новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Морпехи ЧФ уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области

Морпехи ЧФ уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области

08:27 22.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота
Российские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ликвидировали оборонительные позиции военных ВСУ вместе с обороняющимися в Курской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
"Морпехи из 810-й бригады уничтожили наспех сооруженные оборонительные позиции ВСУ в Курской области. Укрепленные позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военными", – сообщил собеседник агентства.
Также, по данным Минобороны России, минувшей ночью бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
"Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", – уточнили в ведомстве.
Накануне морпехи 810-й бригады ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области. А днем ранее остановили продвижение колонны противника в этом приграничном регионе РФ и уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженной бронированной техникой стран НАТО.
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Морская пехота ЧФНовости СВОСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВооруженные силы РоссииЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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