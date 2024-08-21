https://crimea.ria.ru/20240821/morpekhi-chf-vzyali-v-plen-18-shturmovikov--vsu-v-kurskoy-oblasti-1139766146.html

Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области

Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 21.08.2024

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2024-08-21T11:27

2024-08-21T11:30

морская пехота чф

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков.Накануне стало известно, что черноморские морпехи остановили колонну украинских боевиков в Курской области и взяли в плен несколько украинских военнослужащих и захватили два БТР Stryker.По последним данным Минобороны, российские военные ликвидировали еще порядка 350 украинских боевиков за сутки боев в Курской области и сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской областиКурская область – новости о ситуации в приграничье от Минобороны

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских военных Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских военных у деревни Спальное в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. 2024-08-21T11:27 true PT0M29S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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