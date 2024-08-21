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Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 21.08.2024
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морская пехота чф
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
армия и флот
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков.Накануне стало известно, что черноморские морпехи остановили колонну украинских боевиков в Курской области и взяли в плен несколько украинских военнослужащих и захватили два БТР Stryker.По последним данным Минобороны, российские военные ликвидировали еще порядка 350 украинских боевиков за сутки боев в Курской области и сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о создании группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск"Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской областиКурская область – новости о ситуации в приграничье от Минобороны
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских военных
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских военных у деревни Спальное в Курской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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морская пехота чф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео
Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков.
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Морпехи ЧФ взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы ЧФ взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области

11:27 21.08.2024 (обновлено: 11:30 21.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков.
"Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное Курской области взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Накануне стало известно, что черноморские морпехи остановили колонну украинских боевиков в Курской области и взяли в плен несколько украинских военнослужащих и захватили два БТР Stryker.
По последним данным Минобороны, российские военные ликвидировали еще порядка 350 украинских боевиков за сутки боев в Курской области и сорвали попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов.
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