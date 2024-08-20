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Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области
Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области
Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД, чтобы выразить ей протест из-за участия американской частной военной компании в боевых... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T16:16
2024-08-20T16:16
курская область
новости
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сша
украина
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД, чтобы выразить ей протест из-за участия американской частной военной компании в боевых действиях на стороне Украины в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.В российском МИД подчеркнули, что подобные действия идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию и со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского.В ведомстве также отметили, что компетентные ведомства проведут следствие в отношении американских граждан, причастных к этим преступлениям, для привлечения их к ответственности.Накануне в аккаунте американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) появился пост, в котором боевики этой группировки позируют рядом с военным внедорожником HAMMV. На геолокации указана Курская область и подпись к публикации "The boys in Kursk".Читайте также на РИА Новости Крым:Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев собрал наемников для прорыва в Курскую область – ЛукашенкоКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
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РИА Новости Крым
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96
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курская область, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, украина, иностранные наемники всу
Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области

Из-за американских наемников в Курской области временной поверенной США заявлен протест

16:16 20.08.2024
 
© РИА НовостиНаемники
Наемники - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД, чтобы выразить ей протест из-за участия американской частной военной компании в боевых действиях на стороне Украины в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Вызванной в МИД России 20 августа временной поверенной в делах США в России С. Холмс был заявлен решительный протест в связи с… появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В российском МИД подчеркнули, что подобные действия идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию и со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского.
В ведомстве также отметили, что компетентные ведомства проведут следствие в отношении американских граждан, причастных к этим преступлениям, для привлечения их к ответственности.
"Кроме того, четко дано понять, что все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации", – добавили в МИД.
Накануне в аккаунте американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) появился пост, в котором боевики этой группировки позируют рядом с военным внедорожником HAMMV. На геолокации указана Курская область и подпись к публикации "The boys in Kursk".
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Курская областьНовостиРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СШАУкраинаИностранные наемники ВСУ
 
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