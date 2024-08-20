https://crimea.ria.ru/20240820/vremennuyu-poverennuyu-ssha-vyzvali-v-mid-iz-za-naemnikov-v-kurskoy-oblasti-1139741485.html

Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области

Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Временную поверенную США вызвали в МИД из-за наемников в Курской области

Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД, чтобы выразить ей протест из-за участия американской частной военной компании в боевых... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T16:16

2024-08-20T16:16

2024-08-20T16:16

курская область

новости

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД, чтобы выразить ей протест из-за участия американской частной военной компании в боевых действиях на стороне Украины в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.В российском МИД подчеркнули, что подобные действия идут вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию и со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского.В ведомстве также отметили, что компетентные ведомства проведут следствие в отношении американских граждан, причастных к этим преступлениям, для привлечения их к ответственности.Накануне в аккаунте американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) появился пост, в котором боевики этой группировки позируют рядом с военным внедорожником HAMMV. На геолокации указана Курская область и подпись к публикации "The boys in Kursk".Читайте также на РИА Новости Крым:Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИКиев собрал наемников для прорыва в Курскую область – ЛукашенкоКиев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, украина, иностранные наемники всу